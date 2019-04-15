自然分娩陰道最盡要撐幾大？　真實比例圖媽媽們睇完都嚇親

歷經過自然生的媽媽們都知道，生產時要邊陣痛邊等到「五指全開」才能送進手術室把寶寶接生出來！不過即使是生產過的媽媽大概也無法確切知道，下面那個洞要撐到可以被醫生宣判全開可以生了的時候，到底是開多大？ 最近某孕婦睡枕品牌便分享了一張產婦生產時「五指全開」的真實比例圖，照片中的特製木板標示出子宮頸打開1～10公分（厘米）的大小，產婦在進入規則陣痛之後，子宮頸會隨著寶寶往外衝的動力逐漸擴張開口，必需要撐開到10公分才算全開，正如同圖中寶寶頭圍大小，這一幕也讓許多媽媽嚇到吃手手了！

原來要撐這麼大才能自然生？（Instagram「mama_beauty_slim.hk」 圖片）

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自然生的媽媽網友也被嚇到。「原來曾經下面被撐到這麼大」、「天啊～我是怎麼把小孩生出來的」、「難怪有種要衝出來的感覺！」、「我不想再回憶了」、「所以看起來真的會一個大洞嗎」、「難怪全開的時候醫生內診都沒感覺」、「我無法想像我生2胎都自然產，下面居然可以開那麼大把他們擠出來」

不少還沒生產的準媽媽們光看圖就嚇壞。「我還是切一刀好了！！！！！！！太可怕了」、「好可怕，我都還沒生耶！」、「這麼大耶，看完更不想生二寶了」

為什麼叫做「五指全開」？在台灣的產婦生產時，醫師或護理師會靠手指探索子宮頸擴張大小，一指大約是2公分左右，所以要到全開程度，就是五隻手指頭能夠塞好塞滿的狀態。這時候醫生就會宣布：開五指可以生了！

但別以為開指不就是慢慢等就好？秒讓明明生完已久的媽媽瞬間回到地獄走一遭的，莫過於開指時伴隨著的可怕陣痛啊！「真的很痛！」、「我開七指才去診所……難怪覺得快死了（眼神死）」、「痛到暈倒」、「我半指就開始痛不欲生一直到兩天後才完全生完」、「那種痛真的永生難忘，現在叫我講生小孩我還是記憶猶新，可以講三天三夜」、「陣痛的動不了，護士醫生輪流一直內診！！」

所以，到這裡產婦就解脫了？No~No~No~看看自然生的三大階段，了解媽媽的偉大！（點圖閱讀）↓↓↓

而歷經過這一切的媽媽們，也紛紛找那個加害者算帳了（Tag隊友）。「你看，對我好一點」、「要好好疼愛老婆啊～～」、「……可以讓你來開五指嗎」、「不要再說我抱怨，你屁眼開五指看看」

也有媽媽回神過來之後慶幸。「不怕不怕，還好封肚了」、「想到生小孩太可怕了！再也不生了」、「我該慶幸是剖腹嗎」

雖然現在靠著無痛分娩的技術，產婦已經可以降低陣痛的時程和磨人的感受，但整個生小孩的過程，沒痛到的真的是少之又少啊！再想起以前媽媽、阿嬤和祖先們光是開指就可能花上好幾天痛過夠……實在要用力讚嘆媽媽們，真的是太偉大了！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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