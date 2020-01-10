發展商捐地借地　政府建一萬伙過渡房屋達標　逐一盤點各項目

房屋問題嚴峻，特首林鄭月娥於施政報告中提出，目標於未來3年提供1萬伙過渡性房屋單位。新鴻基地產今日（10日）宣布，以象徵式1元，借出涉及30萬平方呎、位於元朗山貝路農地，發展「同心村」過渡性房屋項目。 多個發展商近月均分別宣布捐地及借地，當中恒地、會德豐及新世界均提供新界農地，供非政府機構興建過渡性房屋用途，四大發展商中僅餘長實未有捐地計劃。對於發展商頻宣布捐地，社會有聲音質疑與政府擬用《土地收回條例》有關收回私人農地有關。

新鴻基地產今日宣布借出30萬平方呎土地，予聖公會興建過渡性房屋項目。（張浩維攝）

新鴻基地產宣布以以象徵式1元，借出元朗山貝路、鄰近香港駕駛學院元朗安全駕駛中心一幅佔地30萬平方呎農地。項目將交有香港聖公會福利協會營運，料可提供1,600伙單位，當中又將提供生活用品館等社區設施，並引入康健指數等，量度住戶生理、情緒等範疇的情況。連及新鴻基另外兩幅於錦田及古洞的土地，共涉及2,00伙單位，料政府已達成一萬伙過渡房屋單位的目標。

多個發展商自去年起均以捐地及租地的形式，提供新界農地予非政府機構營運過渡性房屋，包括新世界、恆地及會德豐，現時四大地產商僅餘長實仍未有相關計劃。

盤點發展商捐地及借地計劃