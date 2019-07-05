【立法會衝擊】過渡房屋基金原定下周討論　計劃或需押後一季推出

政府早前強推修訂《逃犯條例》，做法於社會上惹起極大爭議，不但導致連串大型示威行動，更於七一回歸日爆發立法會衝擊事件。因應立法會大樓內部受損，早前立法會主席梁君彥稱大樓設施嚴重損毀，估計10月前無法召開大會或委員會。 立法會房屋事務委員會原定於下周二（9日）召開會議，其中一項議程為討論達20億元的過渡性房屋基金。運輸及房屋局回覆《香港01》查詢，稱當局將於今年內再向房屋事務委員會簡介計劃安排，後再向財委會申請撥款，意味着程序或將押後約一季。

政府早前於財政預算案中宣布預留20億元，資助非政府機構發展過渡性房屋。（資料圖片）

根據立法會程序，政府於向財委會申請撥款前，需要先將相關事項提交事務委員會作討論，並由各委員提出建議意見。立法會房屋事務委員會原於本月9日召開會議，當中政府將就財政預算案中提出預留20億元的過渡性房屋基金作簡介，並會提出擬議執行安排。當局原本打算尋求委員會支持後，再向財委會申請撥款。

因應現時立法會無法召開任何會議，運輸及房屋局回覆《香港01》查詢稱，當局計劃於在今年內向房屋事務委員會簡介資助計劃的實施安排，再向立法會財務委員會申請撥款，以盡快為過渡性房屋項目提供專項資助。由於立法會預計最快可於10月後復會，意味著有關的資助計劃極有可能於年底才能申請撥款，估計程序至少押後約3個月。

社聯現時共有三個過渡性房屋項目，包括深水埗欽州街一幅臨時用地。（資料圖片）

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑稱，押後推出對社聯項目影響不大。（資料圖片／梁鵬威攝） 社聯盼政府先公布計劃詳請 社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑稱，現時社聯手頭上的三個過渡性房屋項目已分別向發展局基金、關愛基金申請資助撥款，故對項目落成的影響未算太大。不過，他續稱由於政府現時仍未就20億元的資助計劃公布詳請，令部分有意申領基金的非政府機構於計劃階段受阻，他希望政府能夠於申請撥款前盡快公布資助詳請，包括費用分配等，令機構能及早作出預算。

樂善堂：部分項目受阻 盼政府提出替代方案

早前宣布將空置小學校舍改裝作過渡性房屋的九龍樂善堂，其總幹事劉愛詩稱雖然改裝校舍項目已申請關愛基金資助，惟坦言原本有項目打算於年底申請20億元的過渡性房屋基金。現時礙於計劃押後推出，機構或需考慮改作申請政府其餘的資助計劃。她續稱大部分土地「有年期」、僅屬過渡性質，擔心一但撥款受阻「會令居民住少幾個月」。她希望政府能夠提出其他替代方法，以減低對非政府機構、基層居民的影響。

樂善堂早前就九龍城樂善堂小學校舍改建工程，擬向關愛基金申請1300萬元工程費。（余俊亮攝）

政府於今年2月公布的財政預算案中，宣布預留20億元成立過渡性房屋基金，惟仍未就當中的細節作出公布。另外，當局亦在今年4月批准就提供過渡性房屋的土地申請，免收豁免書費用、租金及其他相關費用。現時有意發展過渡性房屋項目的機構，可選擇申請發展局10億元基金或關愛基金資助撥款。不過資助款項設有上限，以發展局基金為例，每項計劃的撥款上限僅為6,000萬元。