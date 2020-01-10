【教育電視ETV】無綫6月初起停播　港台31仍會在下午時段播放

通訊局今（10日）公布，本學年即2020年6月結束後，免除本地免費電視持牌機構就播放教育電視（簡稱ETV）節目的要求。通訊局又提到，教育局經檢討後，認為教育電視應由2020至21財政年度起重新定位，不再局限於傳統電視節目的形式。 港台作為其中一個製作單位，機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀表示暫未收到教育局會否裁減來年節目時數的消息，惟強調港台31仍會在下午時段播放教育電視。另外，她又指，現時平均每年共製作約十多小時教育電視，即使教育局決定縮減來年時數，因同事身兼多項節目、工作，相信無縮減人手需要。 教育局表示，終止在無綫電視明珠台廣播教育電視節目，不會對學生的學習構成影響，局方並無參與當中的決策過程。

根據《廣播條例》（第562章）和免費電視牌照，通訊局可規定持牌機構免費播放由政府提供的教育電視節目。惟通訊局今日表示，現時教育電視收視率持續偏低，介乎0至0.5點，由今年6月6日起免除無綫就播放教育電視節目的要求。由於另外兩家免費電視持牌機構，香港電視娛樂有限公司和奇妙電視有限公司，現時無須播放教育電視節目，目前為止，只剩下港台31會播放。

機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀表示，港台31仍會在下午時段播放教育電視。（資料圖片）

港台：停播不會影響人手​

機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀表示，港台作為香港唯一間公共廣播機構，使命包括進行教育，直言：「教育電視推動到教育，我哋都一定會做嘅」，強調港台31仍會在下午時段播放教育電視。她解釋，港台只是其中一教育電視的製作商，平均每年共為教育局製作十多小時節目，暫未收到教育局針對來年節目的特別要求，包括大幅縮減節目時數。惟她認為，最終定案不會影響人手，「除教育電視，同事仍然有好多節目要做」。

教育電視簡稱ETV，根據香港電台介紹，教育電視於1971年首播，1976年港台參與製作，至今超過40年，「ETV目的是提供視聽並重的教育模式，增添學習及樂趣。時代變遷，教育電視的角色也有所改變，但ETV絕對是很多香港人重要的集體回憶。」

教育局：繼續投入資源開發更多元化媒體資源

教育局發言人表示，目前學界已減少在課堂內透過電視廣播收看教育電視節目，而透過互聯網使用教育電視多媒體資源已成主流模式，因此終止在無綫電視明珠台廣播教育電視節目的安排，不會對學生的學習構成影響，所以不反對停播安排，而有關決定由通訊事務管理局作出，局方並無參與當中的決策過程。

教育局稱將會繼續投入資源，開發更多元化、更優質的多媒體資源，並同時優化香港教育城教育電視網站，以更好地配合師生的需要，將通知學校最新的安排。