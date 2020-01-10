【教育電視ETV】6月初起非必須要播　小學校長：電視唔播冇咩所謂

通訊局今日公布（10日），教育電視節目（ETV）的收視率持續偏低到0至0.5點，決定於本學年即2020年6月結束後，免除本地免費電視持牌機構播放教育電視節目的要求。 有小學校長指，在90年初入行時，ETV節目曾經是重要的教學輔助工具，各科每兩周均會安排一堂課節實時播放節目，並有相應作業配合。不過，他指，隨時代發展，教學素材包羅萬有，觀看電視模式亦已改變，課堂收看ETV節目已非必要，「電視唔播都冇咩所謂，唔係太可惜。」 事實上，審計署於2018年10月發表的審計報告，曾批評ETV生產力下降，以及製作成本高，認為教育局和港台需要全面檢討，以決定未來路向。

無綫電視由今年六月六日起，毋須再播放ETV節目。東莞工商總會張煌偉小學校長梁偉基坦言，「已經唔記得幾時喺電視睇過ETV」，但仍會因工作需要，與老師討論教材時，在網上看過ETV節目，以選取適合的教材。

90年代各科課堂規定每兩周實時播ETV

教育電視於1971年首播，有近五十年歷史。梁偉基回憶，90年初入行小學教書時，ETV節目是當時重要的教學輔助工具，各科如中文、英文、數學等，教育局規定每兩周均會安排一堂課節實時播放節目，並有相應作業配合。他坦言，該年代生活簡單，ETV屬非傳統教學，對學生而言，節目已非常有趣。

不過，梁偉基表示，隨著時代發展，教學素材包羅萬有，例如有教學光碟、互動教學程式、youtube教學片等，課堂亦重視互動的教學方式，學校已無必要只選用ETV節目作為教學工具，故千禧後ETV在教學上早已日漸式微。

他指，其校常識科仍會採用ETV節目，老師會在網上選擇合適的教學片，毋須要依從電視節目表的播放時間，「電視唔播都冇咩所謂，唔係太可惜。」不過，他認為，ETV尚有教學價值，但內容如何改革、播放的形式、成本製作等，則值得再思考討論。

東莞工商總會張煌偉小學校長梁偉基坦言，「已經唔記得幾時喺電視睇過ETV」，但仍會因工作需要，與老師討論教材時，在網上看過ETV節目。（資料圖片）

審計報告曾指學校收看ETV節目減少 產量跌成本升

審計署於2018年就香港電台提供廣播節目的報告中，評估過教育電視節目，指2004/05至2015/16年度，幼稚園和中學每班平均收看的學校教育電視節目數目分別減少66%和38%。審計署並分析2002/03至2017/18年度期間，每名製作人員的產量下跌，製作成本提高，包括每小時成本由2008/09年度的77萬元，大幅增至2017/18年度的158萬元。提到教育局和港台沒有按2003年的檢討建議，委聘外界製作學校教育電視節目。

報告指出，由於收看模式有所轉變，學生收看的學校教育電視節目數目偏少，人員生產力持續下跌以及節目的製作成本偏高，審計署認為教育局和港台需要就港台製作學校教育電視節目進行全面檢討，以決定未來路向和應採取的改善措施。

通訊局今日（10日）表示，公眾透過互聯網及流動應用程式收看教育電視節目的情況越趨普遍，經免費電視播放該等節目的收視率持續偏低（0至0.5點），預計對收看教育電視節目的需要會進一步下降。教育局在完成有關教育電視服務的檢討後，認為教育電視服務應由2020至21財政年度起重新定位，不再局限於傳統電視節目的形式。通訊局決定由2020年6月6日起免除無綫就播放教育電視節目的要求。