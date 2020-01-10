【教育電視ETV】節目收視率低至0　通訊局准無綫6月6日起停播

通訊局今日公布（10日），決定於本學年即2020年6月結束後，免除本地免費電視持牌機構就播放教育電視（簡稱ETV）節目的要求，即無綫明珠台早上毋須再播放教育電視節目。通訊局表示，現時教育電視收視率持續偏低，介乎0至0.5點。 不過，無綫停播並不代表教育電視走入歷史。教育局資料顯示，目前仍可透過教育局網站及流動應用程式觀看，部分節目已印製成光碟派發給學校；公眾也可透過港台的免費電視頻道及其他新媒體平台繼續收看教育電視節目。

料透過免費電視頻道觀看人數進一步下降

通訊局表示，就無綫要求停止播放教育電視節目的事宜徵詢政府相關政策局，知悉，公眾透過互聯網及流動應用程式收看教育電視節目的情況越趨普遍，經免費電視播放該等節目的收視率持續偏低（0至0.5點），預計公眾未來透過免費電視頻道，在每個上課日定時收看教育電視節目的需要會進一步下降。教育局在完成有關教育電視服務的檢討後，認為教育電視服務應由2020至21財政年度起重新定位，不再局限於傳統電視節目的形式，務求在電子學習時代開發更多元化的課程資源。

經考慮無綫的要求及上述因素，通訊局決定由2020年6月6日起免除無綫就播放教育電視節目的要求，指由於公眾可透過港台的免費電視頻道及其他新媒體平台繼續收看教育電視節目，終止有關安排對公眾的影響甚微。無綫可利用騰出的廣播時間播放其他節目，讓觀眾有更多選擇，以迎合他們的興趣。

通訊局決定於本學年即2020年6月結束後，免除本地免費電視持牌機構就播放教育電視節目的要求。（網上截圖）

現時明珠台上課日早上播放一小時

根據《廣播條例》（第562章）和免費電視牌照，通訊局可規定持牌機構免費播放由政府提供的教育電視節目。目前，無綫須透過其英語頻道即明珠台，在每個上課日的早上9時至10時，播放一小時教育電視節目。香港電台亦在其免費電視頻道播放教育電視節目。另外兩家免費電視持牌機構，香港電視娛樂有限公司和奇妙電視有限公司，現時無須播放教育電視節目。

1971年首播 港台參與製作逾40年

教育電視簡稱ETV，根據香港電台介紹，教育電視於1971年首播，1976年港台參與製作，至今超過40年，「ETV目的是提供視聽並重的教育模式，增添學習及樂趣。時代變遷，教育電視的角色也有所改變，但ETV絕對是很多香港人重要的集體回憶。」

教育局資料顯示，教育電視初期只播映小學三年級節目，其後逐步增加製作，以及拓闊服務對象。現時教育電視節目的製作對象包括幼稚園至高中學生、教師和家長。幼稚園教育電視節目片長10分鐘；小學及中學節目則為15或20分鐘，涵蓋大部分學科；資源節目為教師和家長提供學與教資訊及課程的最新發展。