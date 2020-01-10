加士居道天橋建隔音罩涉近5億元　倘如期撥款2025年竣工

運輸及房屋局向立法會交通事務委員會提交文件，建議「加士居道天橋隔音罩」計劃提升為甲級撥款，估計工程費用約為4.82億元。計劃倘在本立法年度獲財務委員會批准撥款，預計明年首季能展開建造工程，並在2025年竣工，以配合中九龍幹線─主要工程落成。

加士居道天橋隔音罩的平面圖。（立法會文件）

駿發花園位於中九龍幹線的部分路段工程附近，居民一直要求將加士居道天橋由半封閉式改為全封閉式隔音罩。

運輸及房屋局日前向立法會提交文件，就涉事工程計劃提升為甲級撥款，工程範圍包括，在駿發花園第一座及第五座對出的一段加士居道天橋興建一段長約 100 米的密封式隔音罩、在油蔴地天主教小學對出的一段加士居道天橋興建一段長約 40 米的密封式隔音罩以及相關附屬工程，包括機電、道路、公用設施等。

運房局表示，路政署於2018年8月至9月期間，就相關工程計劃進行公眾諮詢，方案獲公眾普遍表示支持，並要求盡快開展。當局去年3月再就工程計劃的道路方案及圖則刊憲，在法定期間沒有收到反對意見，路政署並於同年11月19日就工程計劃的擬議外觀設計，諮詢橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會亦獲接納。

當局表示，擬議工程計劃費用為4.82億元。是項計劃對於環境、文物及交通方面，均不會造成重大影響。倘計劃在本立法年度獲財務委員會批准撥款，預計明年首季能展開建造工程，並在2025年竣工。