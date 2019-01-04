【伊利沙伯醫院】加士居道料建有蓋通道　可惜有一段仲未得

現時要由油麻地途步前往伊利沙伯醫院，都會途經加士居道，但由經過勞資審裁處、直到伊利沙伯醫院道前的一段行人通道，皆為「無瓦遮頭」路段。政府在2016年《施政報告》中提出，於各區主要行人通道加建上蓋，方便市民在好天曬落雨淋時出入。油尖旺區議會經過評估後，亦認為上述行人通道加建上蓋的建議可行，雖然現時仍屬初步階段，但有望跟「日曬雨淋」的情況「告別」。

根據油尖旺區議會文件顯示，路政署已於2017年8月委托顧問公司，評估加士居道及佐敦道行人通道加建上蓋的可行性。經過評估後，顧問公司認為加士居道伊利沙伯醫院至勞資審裁處前的一段行人通道，加建上蓋為技術可行，初步建議利用現有行人路或部份路旁花槽位置，建造一條約兩米闊的行人通道上蓋。

顧問公司認為加士居道伊利沙伯醫院至勞資審裁處前的一段行人通道，加建上蓋為技術可行。（楊凱力攝）

油尖旺區議員葉傲冬向《香港01》表示，贊成於加士居道路段加建行人通道上蓋。「一直以來都有不少市民反映往來伊利沙伯醫院的路段日曬雨淋，加建上蓋能令病患者和途人出入更方便。」

勞資審裁處對出的行人通道擬加建上蓋。（楊凱力攝）

油尖旺區議會提出於加士居道路段加裝行人通道上蓋。（區議會文件截圖）

之不過，若要「滴水不沾」地由油麻地到達醫院，相信暫時未能如願，皆因伊利沙伯醫院範圍內的行人通道，屬於醫院管理局的管轄範圍，醫管局進行初步可行性評估後，發現該路段有大量地下管道，包括水管、電纜及電訊線路等，加上部份公用設施建於斜坡上，若在此行人通道加建上蓋，技術上非常困難，醫管局重申未有計劃在此行人通道上加建上蓋。

加士居道往伊利莎白醫院的行人通道或加建上蓋。（楊凱力攝）

伊利沙伯醫院範圍內的行人通道，屬於醫院管理局的管轄範圍。（資料圖片）

地下管道多 佐敦道難望有蓋

而由佐敦港鐵站B2出口，至拔萃女書院之間的佐敦道行人通道，顧問公司認為，該處地下管道眾多，現時地下空間不足以建造上蓋地基。如要搬遷現有地下管道以騰出足夠空間，至少需要數年時間籌備，工程期間亦會長時間封閉部份佐敦道部分行車線或行人路段，對交通帶來負面影響，因此不建議在佐敦道路段加建行人通道上蓋。