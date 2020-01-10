【逃犯條例】陸委會：香港示威者到台灣人數　遠比外界估計少

過去半年，有香港的示威者前往台灣，希望申請政治庇護。台灣大選前一日，陸委會接受香港傳媒訪問團訪問，副主委陳明祺指出，因為數字敏感不能透露人數，但遠比外界估計及他們自己估計的少，表示希望按《港澳人民關係條例》以個案的方式處理，並指已有非政府組織協助到台灣的港人，亦有人已經回港。 一名來台數月的港人Nick（化名）對《香港01》記者說，有接受教會協助，在台灣的日子感到難以抽離香港。協助港人的長老教會牧師王春生說，接觸過200多人從香港到台灣，當中有少部份人曾在香港被捕，而很多人已經回港，留在台灣的只有數十人。 記者：勞顯亮 台灣直擊

Nick（化名）選擇「流亡」到台灣，坦言仍記掛香港的事。（勞顯亮攝）

「流亡」​港人：患上創傷後壓力症候群

到台灣數月的Nick（化名），在香港沒有被捕，但曾進入立法會，中過布袋彈，家中亦被警察搜查，因此選擇「流亡」到台灣。他說在台灣迷惘和感到內疚，看不到前路，情緒愈來愈差，患上創傷後壓力症候群。他記掛家人和另一半，希望其他人明白他並非收錢或被煽動。

Nick每日都關心香港的新聞，亦有將香港的情況告訴台灣人，亦有緊貼台灣選戰，擔心國民黨上台後，他們會被迫離開，想留台就學就業受阻。

教會牧師王春生說，曾接觸過200多位從香港來台的示威者。（勞顯亮攝）

牧師：只剩下少數人「流亡」

Nick目前有接受台灣基督長老教會協助，教會牧師王春生說，接觸過200多位從香港來台的示威者，大部份並無被捕，只是擔心或者希望轉換環境而到台灣，大部份已經離去，有些人申請到台灣讀書，「他們本來就可以申請來台灣讀書，『流亡』的只剩下少數。可以當學生就毋須庇護了，庇護的程序要政府審查。」

王春生說，很多港人都需要心理諮商協助，「睡不着，一直看香港的新聞。半夜驚醒，說聞到催淚瓦斯，已經有了創傷後遺症。」

台灣大選已進入「選前之夜」階段，國民黨籍總統候選人韓國瑜當地時間1月9日搶先在總統府旁的凱達格蘭大道舉辦造勢晚會。（洪嘉徽／多維新聞）

陸委會：《難民法》不適用大陸和港澳人士

陸委會副主委陳明祺被香港記者多次問及「流亡」到台灣的港人狀況，他強調數字敏感，遠比外界和陸委會估計的少，人數是流動的。他強調，可以通過《港澳人民關係條例》來協助香港來的朋友，而台灣一些政黨呼籲訂立《難民法》，只適合外國人和無國籍人士，大陸和港澳人士並不適用。

陳明祺亦表示，若蔡英文在明日（大選後成功連任，將會延續政策；但若國民黨上台，新的政策將要由國民黨回答。陸委會是行政院轄下的部門，有一名主委和三名副主委，其中正主委和兩名副主委是政治任命官員，只有一名副主委是文官系統升遷，陳明祺是政治任命官員，任職前是台灣清華大學社會學研究所所長，在大學教授社會學多年。