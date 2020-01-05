【台灣大選】台港關係劍拔弩張　建制觀選團未成行

2020台灣大選進入大直路，不少本港政團計劃赴台實地觀戰取經，包括民主黨、公民黨，過往建制派亦會組團觀選，但因應兩岸局勢緊張，據聞部分建制派礙於身份敏感，決定留港「隔岸觀火」。

台灣大選早前舉行唯一一場辯論會舉行前，三人先禮後兵。（台北市攝影記者聯誼會提供）

台灣駐港代表仍未獲簽證來港

2016年台灣大選，由國民黨朱立倫對戰民進黨蔡英文，不少本港建制派人士親自赴台觀戰，其中民建聯立法會議員陳恒鑌以召集人身份，率領「全心攜青網絡」共30名成員訪台，行程包括往國民黨中央黨部參觀，感受選舉氣氛之餘，亦順道取經，了解台灣政黨在選戰文宣工作中如何運用互聯網和新媒體。工聯會榮譽會長陳婉嫻當年亦有到台觀摩選舉。

不過，兩岸關係近年劍拔弩張下，台港交流無可避免受影響，例如陸委會參事盧長水前年8月接任台北經濟文化辦事處駐港代表，但至今仍未獲工作簽證，加上台港近月就台灣殺人案疑犯陳同佳事件多次隔空駁火，足見台港關係如何惡劣。

工聯會榮譽會長陳婉嫻表示，台灣方面曾邀請她赴台觀選。（資料圖片）

工聯會陳婉嫻拒觀戰邀請

有建制中人說，自從蔡英文上台執政後，建制組織到台交流大幅減少，亦礙於身份敏感，今次大選亦寧願留港，又笑言選戰似乎大局已定，不必特意走一轉看一場已知結果的選舉，但不排除有人以個人身份赴台。

過往三屆台灣大選均親身「觀戰」的工聯會榮譽會長陳婉嫻表示，今年不會去台灣，透露台灣駐香港辦事處有向她發邀請，但因為她今年另有行程所以拒絕。

對於有指建制派收到禁令避免往台灣，陳婉嫻稱「無聽過」，認為立法會議員、建制派往台灣觀看大選「無咩特別」，「我上一屆都有去睇，無咩野，今年有事做先唔去。」據悉陳恒鑌今年亦不會組團觀戰。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，建制派避免赴台可能源於三個原因，一來兩岸關係緊張；二來台灣在最近的反修例運動中，積極支持和保護香港特大動亂的參與者；三是因為在這次總統選舉中，「藍綠陣營都以到貶損一國兩制和香港動亂為選舉拉票議題」。