【2020鼠年】黃大仙祠解籤師傅：多年輕人查問前途　新年生意料跌

反修例示威衝突持續超過七個月仍然停息，黃大仙祠一帶過往曾多次發生嚴重衝突。適逢鼠年農曆新年將至，不少人會到黃大仙祠還太歲及上頭注香，也有人會求籤，一窺新一年運程。 於祠外營運11年的解籤師傅曾仲正稱，近半年前來查問前途的年輕人增多，他們多疑惑留港或到海外發展。同時亦有港人查問社會狀況，他指會不分黃藍依籤直說。由於社會未仍然不安，來港旅客大減，他預期農曆年生意會跌一至兩成，主要因內地旅客減少。

（年輕人）問吓到底留喺香港定去國外留學 黃大仙祠解籤師傅曾仲正

黃大仙祠外有多間香蠟店，更正對龍翔道。（梁鵬威攝）

內地客佔三成 解籤師傅指熟客已不來

於黃大仙祠外經營約11年的解籤師傅曾仲正稱，因應近半年的反修例風波，內地旅客人數減少，不少以往經常光顧的內地熟客均未有到來，估計示威活動對他們構成心理影響。他續稱，本地客及內地客的比例為七三比，而於過去半年不少本地人均依舊前往參神，因此估計於農曆年間生意會略跌一至兩成，並以內地人為主。

他又表示，參照過往示威活動，「黑衣人」會尊重宗教，過往未試過影響祠廟運作，但因出現防暴警察拘捕黑衣人，故須提前落閘。他稱營業時間僅至傍晚時分，而過往衝突多於晚上發生，故不太擔心會影響農曆年間的營運。

多數問幾時會平息。 黃大仙祠解籤師傅曾仲正

曾仲正於黃大仙營運解籤檔達11年，估計農曆年期間生意跌一至兩成。（張嘉敏攝）

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問社會現況多求中籤：即不會快平息

曾仲正表示，於過去半年，多了不少20歲出頭的年輕人查詢前途問題，「問吓到底留喺香港定去國外留學」，他坦言多數會建議到國外見識。此外，亦有人就社會現況前來解籤，「多數問幾時會平息。」曾仲正說，他們多為求得中籤，「即係話唔會一時就平息到，點都會有啲後遺症。」他稱面對客人查問政治議題時，會不分黃藍依籤直說。

於黃大仙祠外經營香蠟店的彭女士稱，受示威活動影響，過去半年生意下跌九成。她對農曆年間的生意額感擔心，難以估計今年的營業額，「唔知應該點入貨好。」