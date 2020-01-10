【逃犯條例】「國難忠醫」負責人疑廣州被拘留　失蹤逾40小時

反修例風波持續逾半年，不少示威者透過通訊程式Telegram溝通、求助，部分人受傷後擔心醫院並不可信，轉向Telegram求醫。 Telegram頻道｢國難忠醫｣專門提供義診，其中一名創辦人｢細牛｣今日（10日）表示，另一位創辦人｢肥仔｣﹙又稱「林鄭都係咁」❩，於昨日﹙9日﹚凌晨1時與宿舍室友｢豬仔｣一同疑被帶走，至今失去消息，失蹤逾40小時。細牛表示，豬仔一向有提供協助，今早﹙10日﹚收到其訊息，指被扣留了24小時，現已獲釋；肥仔則正被｢行政拘留｣。

「細牛」表示，「肥仔」至今失蹤逾40小時，已向公民黨立法會議員楊岳橋（左）求助。（粱鵬威攝）

「肥仔」午夜宿舍開門後 失去聯絡

細牛表示，肥仔為廣州中醫大學的五年級生，正於內地實習，不時於中港兩地來往。他續指，本周四（8日）凌晨0時15分仍有與肥仔見面，之後對方經皇崗口岸回到廣州。肥仔到廣州後，細牛指當天仍不時與對方以telegram作語音通話。

到9號凌晨1時，細牛表示肥仔開始｢失蹤｣，當時正與肥仔語音對話，相信對方在宿舍床上，而肥仔突然表示要起床開門。細牛指，當時聽見腳步聲及開門聲，之後就再沒有回應，失去聯絡。

細牛續指，到9日的下午約3時，肥仔的telegram帳戶突然將一名陌生人加進群組。細牛認為事件不尋常，因為雙方未經對方同意下，都不會加新人入組，而且加人後，無輪是肥仔抑或該陌生人都沒有發言解釋。細牛又指，曾聯絡該陌生人，但對方沒有回應。

突收自稱到被捕者室友 提小心說話

同日的晚上8時45分，細牛表示收到訊息，對方自稱為肥仔的室友｢豬仔｣，並指所有人在線都被監控，提醒細牛不要輕舉妄動，否則他與肥仔都有危險。該人又稱｢四圍都係鬼﹙Ghosts everywhere﹚｣、「不要透過互聯網說任何事」、｢再沒有豬仔﹙No more pig son﹚｣。被問到是否安全，該人回應不是；對於肥仔的安危，則答到｢國安｣。細牛坦言，未能確認對方真確身份，對方亦有可能於被監控的情況下發出信息。

到今早11時半，細牛表示收到另一個帳戶聯絡，亦自稱是｢豬仔｣，於是以連串暗語與對方對答，成功確認為豬仔。細牛引述他指，豬仔表示被扣留了24小時，現已獲釋；肥仔則被｢行政拘留｣。

細牛又表示，肥仔不時來往中港兩地，高峰時一周來回3、4次，有時會即日來回。他指，肥仔通關有時會被搜袋，但應未曾被檢查電話。

肥仔母親表示，對兒子失蹤感到擔心。（粱鵬威攝）

失蹤者母：WhatsApp有雙剔 但無回音

肥仔的母親今日亦有會見傳媒。她表示，與兒子關係一直良好，對方1月5日為治療腰痛後，便回到廣州，惟之後一直未有以短訊聯絡，｢點揾佢都無覆我！｣她又稱，曾致電肥仔，對方沒有回覆；WhatsApp雖然顯示｢兩個剔｣，昨晚亦有上線，但同樣無回音。她表示非常擔心，過往每天都會短訊聯絡，直到今天接獲細牛通知後，決定公開事件。

對於是否曾聯絡內地，細牛表示沒有，暫時亦未接觸香港警方、入境處等，只先尋求公民黨立法會議員楊岳橋協助。他又表示，未知為何內地會知悉肥仔身份。

楊岳橋（左）表示，內地當局暫未向肥仔家人聯絡。（粱鵬威攝）

細牛又稱，群組只是提供人道支援，不論政治立場都會救助，難以理解為何有人被捕。他強調，曾接受過｢國難忠醫｣協助的市民，其資料不會外洩，全部資料儲放於其他不會被破解的資料夾。

楊岳橋表示，內地當局暫未向肥仔家人聯絡。他批評，國難忠醫只提供醫療支援，未有參與非法活動。