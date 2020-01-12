【武漢肺炎】專家：港或存舟山蝙蝠品種　直接將病毒傳人風險極低

內地當局早前公布，武漢不明肺炎初步判定由新型冠狀病毒引起。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨日（11日）表示，根據病毒基因圖譜，新型病毒與內地浙江省舟山的蝙蝠的冠狀病毒基因最相似，而整個病毒基因排序與Beta冠狀病毒類似，其中最近似來自蝙蝠的沙士類病毒。 本港現時共有27種不同品種的蝙蝠，或會令市民擔心本港蝙蝠是否也可傳播冠狀病毒。研究本港蝙蝠多年的嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里（Dr. Gary Ade）表示，本港可能有相關品種的舟山蝙蝠，但他強調在本港環境中，由蝙蝠傳染予人類的可能性近乎不可能，呼籲市民不用太擔心。

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公園、遊樂場及冷氣機位可能住有蝙蝠

根據漁農自然護理署網頁，本港蝙蝠品種佔哺乳動物約一半，當中10種廣泛分布於各引水道和廢棄礦洞，例如過去曾被列為稀有或不常見的大足鼠耳蝠和長翼蝠等。亦還有部分品種在郊野和市區均頗常見，例如喜歡居住於公園和遊樂場內的蒲葵葉下的短吻果蝠，以及在冷氣機位等人工建築物中棲息的東亞家蝠。

艾加里接受《香港01》訪問時指，由於專家研究中的蝙蝠品種主要為蟲食性，而本港蝙蝠品種亦以蟲食性較多，故相關舟山的蝙蝠品種於本港出現亦不為奇。他強調，會出現重大疾病的原因，是人類將不同野生動物放置於街市中，而場內衞生環境惡劣，並十分接近人類，病毒在此情況下才感染人類。

艾加里強調在本港環境中，由蝙蝠傳染予人類的可能性近乎不可能，呼籲市民不用太擔心。（資料圖片）

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專家：暫無證據病毒直接由蝙蝠傳人

艾加里又指，現時無證據指病毒直接由蝙蝠傳染人類，而本港有法例訂明，不可獵捕或蓄意騷擾受保護野生動物，當中包括蝙蝠，故病毒只會留在野生環境中，傳染人類是近乎不可能，市民毋須過分擔心。

艾加里又稱，由於蝙蝠怕人，亦只會在夜間出沒，市民遇見蝙蝠的機會很低。若市民在地面上見到蝙蝠，艾加里提醒市民切勿觸摸，並可聯絡香港愛護動物協會，若蝙蝠受傷，會送到嘉道理農場治理。

本港現時共有27種不同品種的蝙蝠。（資料圖片）

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