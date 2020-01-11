【武漢肺炎】新病毒與浙江蝙蝠基因最似　本港懷疑個案全陰性

中國當局早前公布，武漢不明肺炎初步判定由新型冠狀病毒引起。武漢市衛健委今早（11日）表示，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41宗，其中2宗已出院、7宗重症、1宗死亡。醫務人員沒有發現相關病例，未發現明確的人傳人證據。 衞生防護中心總監黃加慶醫生今日（11日）見傳媒，匯報武漢肺炎病例群組個案的最新進展。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，新型冠狀病毒與沙士病毒有近八成相似。他又稱，現時武漢有7個嚴重個案及1個死亡個案，嚴重個案佔整體個案的比例接近兩成，「都不是太低」，全港都不能鬆懈。

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袁國勇表示，新型病毒與內地浙江省舟山的蝙蝠基因最相似。另外，目前本港有54宗懷疑不明肺炎個案，化驗結果全部屬陰性。

袁國勇又稱，整個病毒基因排序有30,200個訊號，同beta冠狀病毒類似，其中最近似來自蝙蝠的沙士類病毒，「無論與人類沙士類病毒、果子狸沙士病毒，整個基因排序相似度都接近八成」，但部分地方不太相似，「譬如表面抗原蛋白的相似度只有60%。」

雖然新病毒類似沙士，但袁國勇指仍然屬於新病毒。他續說，新病毒的病情、嚴重性、死亡率等均可能可以借鑑沙士疫症，但他強調，病毒的基因排序只要略有不同，特性及毒性等都可能大有改變，未來要從臨床表現及流行病學調查數據引證新病毒是否與沙士相似。

全港也不能鬆懈 嚴重個案接近兩成都不太低

袁國勇透露，雖然本港懷疑個案均對測試呈陰性，「無一個係近似武漢蝙蝠冠狀病毒」，但全港也不能鬆懈，甚至要加強防疫，因為現時武漢有7個嚴重個案及1個死亡個案，嚴重比例接近兩成，「都不是太低」，而且死亡率亦未能檢測。袁又稱，內地春運已開始，港人絕對不能掉以輕心，不能鬆懈，最重要維持或加強現時的防疫機制。

他表示最擔心疫情像2003年沙士一樣，最初由廚師受感染，後來傳染了醫護人員，來港後更進入超級傳播狀態，「人同人之間傳播得愈來愈勁。」他又指，面對疫情的方法「最簡單係參考2003年沙士」，因為多名病人曾接受治療後有良好效果。



黃加慶說，本港不少懷疑個案已能找出病因，大部份為呼吸系統病毒，並已經漸漸康復。結合基因圖譜，他表示快速測試時間可以縮短，而且有信心不會遺漏個案。他又稱，現時防控策略的方向正確，但相信疫情會改變。

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內地學者已上載病毒基因排序至醫學網站 衞生防護中心：未收到衛健委資料

黃加慶稱，武漢肺炎疫情一直快速演變，相信會有進一步變化。他又指，內地有科學家將其中一名病人的基因圖譜放上基因庫，衞生署已聯絡國家衛健委，惟未收到有關資料。

據內地學者在醫學期刊上載新冠狀病毒的基因排序顯示，涉及武漢肺炎的新病毒屬於冠狀病毒2B分型，其基因排序與沙士病毒的基因有73%相同，而且與兩種從蝙蝠身上找到的病毒屬「近親」。