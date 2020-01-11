【武漢肺炎】新病毒與千里之外舟山蝙蝠最似　專家：追查野味不易

武漢市衛健委今早（11日）公布，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41宗，其中有7宗為重症、1人死亡。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，新型冠狀病毒與沙士病毒有近八成相似，最接近的是浙江省舟山蝙蝠帶有、與沙士類似的冠狀病毒。 舟山與武漢相距1,010公里，駕車需要超過11小時，不過暫未掌握兩地的冠狀病毒相似的原因。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問稱，新型冠狀病毒可能感染了野生動物，然後發生基因突變，再感染人類。他坦言中國政府的追查工作不容易，因為售賣野味是違法行為。

舟山與武漢相距1,010公里，駕車需要超過11小時。（Google Map截圖）

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，新型冠狀病毒與沙士病毒有近八成相似，最接近的是浙江省舟山蝙蝠帶有、與沙士類似的冠狀病毒。翻查資料，舟山市位於長江出口的南方，與武漢相距1,010公里，駕車需要超過11小時。

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武漢未見社區感染新病毒 本港仍安全

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，新型冠狀病毒可能感染了野生動物，然後發生基因突變，再感染人類。他指出，內地政府需要進行大量調查工作，譬如追查野味的供應鏈及輸送路線等。他坦言此工作不容易，因為售賣野味是違法行為。他又說，按現時資料顯示，新型冠狀病毒並未傳播至武漢社區，而本港情況仍然安全。他又提醒，市民如外遊回港，出現相關病徵時，應告訴醫護人員有關接觸史。他續指出，內地最新一名確診病例是在本月2日，因此當局需要持續監察739名武漢相關人士，直至本月16日，以評估日後疫情走向。

新型冠狀變毒很可能涉病毒基因洗牌 須再分析

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良估計，染病的野味有機會經供應鏈傳至其他地方，將病毒傳播。他相信，新型冠狀變毒很可能涉及病毒基因洗牌或其他突變，需要更多時間作詳細分析。

不代表病源來自浙江 惟蝙蝠可周圍飛，野生動物周圍賣

港大微生物學系講座教授袁國勇則強調，武漢新發現病毒與浙江省的一種蝙蝠沙士類病毒最為相似，並不代表病源來自浙江，但他也指出，「蝙蝠可以周圍飛，野生動物都會周圍賣，可能穿州過省」，提醒市民無論前往內地哪個省市，也應注意個人衛生，出入醫院要戴口罩，不要去街市，也不要進食野味。

許樹昌說，新型冠狀病毒可能感染了野生動物，然後發生基因突變，再感染人類。（資料圖片／盧翊銘）

過去沙士、中東呼吸綜合症中間都有動物作宿主

香港感染及傳染病醫學會會長黃天佑醫生表示，沙士的病毒由蝙蝠傳給果子狸，而中東綜合呼吸症的病毒由蝙蝠傳給駱駝，中間都有一種動物作宿主，再傳給人，他相信今次的新病毒都可能由浙江省舟山市的蝙蝠先傳給某一種野生動物，被當作野味賣到市場後，再傳給人。但要追蹤病毒的傳播源頭及整個傳播鏈，就需採集各種不同動物樣本作配對，再加上流行病學調查，才有機會找到吻合整個流程，又解釋到病情的傳播鏈，形容並不容易。

舟山市鄰近上海，會否對上海造成威脅？黃天佑認為，理論上病毒有機會傳到最近的地區，但亦需要視乎當地人是否食野味及食用的方法，以及屠宰時有幾多野味會曝露於空氣中。

何栢良相信，新型冠狀變毒很可能涉及病毒基因洗牌及其他突變。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃天佑表示，追蹤病毒的傳播源頭及整個傳播鏈，需採集各種不同動物樣本作配對，加上流行病學調查。（資料圖片／鄭翠碧攝）

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，抗原蛋白用作識別該病毒屬於冠狀病毒的哪個類型。新病毒的抗原蛋白與沙士病毒只有60%相似，孔繁毅說：「可能仲好，新病毒傳染性可能無咁高。」

他又指出，新病毒可以由蝙蝠傳人，也可以先由蝙蝠傳給其他動物再傳人，「因為蝙蝠都係野味，都有人食，可以就咁傳畀人，但都可能同其他哺乳類動物關埋一齊嘅時候，有動物成為中間傳染者。」而要追蹤到傳播鏈，或需以月計的時間。