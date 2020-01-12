【流感高峰】張建宗指截至去年12月市民接種疫苗較去年增17%

武漢不明肺炎引起市民關注，加上本港進行流感高峰期，政務司司長張建宗撰寫網誌亦有談及，他表示政府會嚴陣以待，全力提高戒備，第一時間因應最新資訊和評估採取行動，不會掉以輕心，亦呼籲市民提高警覺，應盡快接種流感疫苗。

他指，截至2019年12月底，本年度在各流感疫苗接種計劃下，已為市民接種合共超過119萬劑疫苗，較去年同期上升17%；當中6個月至12歲兒童疫苗覆蓋率為55%，65或以上長者為40%。

此外，雖然農曆新年將至，醫管局為便利有需要的市民，由以往只有14區有普通科門診在農曆新年假期期間維持服務，今年會把服務擴展至全港18區的每一區(離島區除外)。

張建宗指，截至2019年12月底，在各流感疫苗接種計劃下，已為市民接種合共超過119萬劑疫苗。(資料圖片)

葵青地區康健中心運作首3個月已服務逾8千人

此外，他又指，政府銳意逐步在全港18區設立地區康健中心，位於葵青區的首間中心已於2019年9月開始運作，而截至12月底，接受服務的人次已達8,115人。

他又表示，上星期再有發展商宣布以象徵式租金，提供土地給民間團體，令政府覓得足夠土地，完成2019年《施政報告》在未來三年提供合共10,000個單位的目標，全面體現透過民、官、商合作的力量。