延長產假修例繞過內會　羅致光就突如其來動議　向議員致歉

政府建議延長法定產假至14周的修例，建議在立法會大會首讀後，原先應交付內會考慮是否成立法案委員會審議，不過內會仍未選出主席，勞工及福利局局長羅致光突然動議繞過內會，交付人力事務委員會審議。 羅致光今日在網誌談及事件，他指，他亦是在立法會開會前的6分鐘才作確定，因此沒有時間作出預告事件屬「先斬後奏」；又指，方法有機會可讓法例修訂在今屆立法會完結前完成，「若立法會議員對於我突如其來的動議有所不滿，我亦只能在此致歉。」

羅致光指，要修改法例延長產假，草擬工作需要嚴謹及仔細，而非單是將「10」星期改為「14」星期；一是在程序上，政府有責任諮詢勞工顧問委員會，在政府內部亦要經由政務司司長主持的政策委員會，及後要獲行政會議通過；二是，政府內部，修改法例草擬工作亦要「競爭」，因為所有法例草擬的工作由律政司負責。

他指，若單是將法定產假「10星期」改為「14星期」，理論上可以很快實施，不過，由於建議延長的額外4星期，僱主可向政府申請發還新增的開支，故需要建立一個全新的機制，當中涉及人手、新辦公室及相關資訊科技系統。人手及辧公室都要待法例通過後，才可以於政府內部「爭取」資源及人手編制的配額；而相關資訊科技系統由確定系統規格要求、投標、開發、測試、培訓至投入服務，18個月已是十分緊迫。

羅致光強調，「時間緊迫，我只可以決定做與不做」，而他亦是「早」大家約半小時才「知道」如何可以在符合《議事規則》的大前提下，能讓法案有機會在今屆立法會完結前完成；而有關議案措辭，亦是在立法會星期四上午9時開會前的6分鐘才確定，基本上沒有時間作出預告。

事實上，整個政府除了他之外，都是在他「起身」動議後才知悉，可以說是「先斬後奏」；因為「做就有機會可讓法例修訂在今屆立法會完結前完成；不做就機會渺茫」

所以他是在翌日早上，於政府內部，包括特首，交代我的決定和處理，以及致歉；他又表示，「若立法會議員對於我突如其來的動議有所不滿，我亦只能在此致歉。」