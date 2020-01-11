【14週產假】羅致光稱繞過內會符議事規則：有人堵路放火、行側邊

立法會早前首讀及二讀《2019僱傭（修訂）條例草案》，內容包括將產假由目前10周延長至14周，惟因內務委員會仍未能選出正副主席受阻。勞工及福利局局長羅致光動議繞過內會，交由人力事務委員會處理。泛民擔心會開創先例，為《廿三條》鋪路。 勞工及福利局局長羅致光今日（11日）出席活動後，被問及有關動議，形容現時情況有如「有人在路上堵路放火，但側邊可以行，又符合議事規」，認為可以適用，強調往後會就不同事件個別處理，而履行立法的工作是議員應有的責任及義務。

羅致光今日出席活動後見傳媒，表示明白法案委員會及事務委員會有清晰分工。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府提交的《2019年僱傭（修訂）條例草案》日前於立法會進行首讀及二讀，建議將法定產假由10星期增至14星期，惟因內務委員會未能選出正副主席而未獲處理。羅致光動議將修訂繞過內會，直接交付人力事務委員會討論，爭取《草案》能夠在本屆立法會會期完結前通過。立法會主席梁君彥接納，但最終因出席會議法定人數不足而流會。

羅致光今日出席活動後見傳媒，表示明白法案委員會及事務委員會有清晰分工，但認為在其中的都是議員，履行立法的工作是他們應有的責任及義務。他又自言完全期望內會能選出主席，《草案》能獲較合規格的處理，惟議會未知會「停擺」至何時，希望能在議事規則容許下盡快完成法案的審議，比喻是有人「堵路放火」，但旁邊有路可即時離開。

泛民擔心若今次開啟了利用事務委員會繞過內會的先例，往後政府會以相同的手法強推《國歌條例草案》甚或《廿三條》。（資料圖片）

泛民憂為23條鋪路 羅致光：會個別處理

泛民擔心若今次開啟了利用事務委員會繞過內會的先例，往後政府會以相同的手法強推《國歌條例草案》甚或《廿三條》。羅致光則回應指往後會就不同事件個別處理，又舉例指政務司司長張建宗的《法院程序(電子科技)條例草案》同樣被阻撓，卻未有用到繞過內會的方法。羅致光強調社會就延長產假進行了多年的討論，終於達成共識，故非常期望能通過法例。

根據議事規則，即使人力事務委員會通過《草案》，政府需先徵得內會主席的同意，才能將議案重交大會審議，惟在現時未有主席的情況下，羅致光早前表示會逐一取得所有議員的同意，引起泛民質疑有關做法。羅致光今日再被問到會如何處理，就稱相信人力事務委員會亦需進行多次的會議，屆時會再作判斷並公布最終做法。