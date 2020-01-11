【14週產假】胡志偉批政府利用旁門左道　鍾國斌諷羅致光解說不清

《2019年僱傭（修訂）條例草案》日前於立法會進行首讀及二讀，當中的焦點是將法定產假由目前的10個星期增加至14個星期；惟因內務委員會仍未能選出正副主席，未能處理有關法案。勞工及福利局局長羅致光前日（9日）動議繞過內會，交由人力事務委員會處理，但最終因出席會議法定人數不足而流會。 今日（11日）民主黨胡志偉出席電台節目時批評， 政府利用旁門左道達成其政治目的，敦促莫要再以民生議題作綁架手段。自由黨鍾國斌則諷刺羅致光的解說不清不楚，又問胡志偉當年羅致光仍在民主黨時，能否聽明白對方的言論。

工黨張超雄指，政府想讓香港重回正軌，需先讓管治重回正軌。（資料圖片／張浩維攝）

因應內會未能選出正副主席，《草案》遲遲未能處理，立法會人力事務委員會主席、工聯會何啟明早前建議直上大會，但主席梁君彥認為並不可行；羅致光其後提出直接交由人力事務委員會處理，獲梁君彥接納，但最終因出席會議法定人數不足而流會。民主派則解釋阻礙內會運作，是為了阻止《國歌條例草案》交付內會處理後恢復二讀。

工黨張超雄今日於商業電台節目中解釋，處理重要法案的一貫做法是成立法案委員會處理，全體議員均可加入並逐條審理議案及提出修正案，確保法例獲充分討論；又指回歸以來，唯一交由事務委員會處理的法案是《逃犯條例》。張超雄續指，政府想讓香港重回正軌，需先讓管治重回正軌，解決現時迫切的社會運動衝突；又自言作為立法者會充分利用所有機制進行抗爭。

胡志偉批評 政府利用旁門左道達成其政治目的，敦促莫要再以民生議題作綁架手段。(資料圖片／梁鵬威攝）

民主黨胡志偉引述羅致光指，即使通過《草案》，產假延長最快亦要到2021年才能實施，並非短時間內可以到位。他又形容今次是議會與政府的抗爭，政府以民生議題作綁架手段，不處理社會撕裂及「五大訴求」，但期望議會能正常運作並不合理。胡志偉建議政府要做的不是再利用「建制投票就贏」的局面，不斷製造議事先例，利用旁門左道達成其政治目的；而是要重新獲得市民的信任，包括遵從民意成立獨立調查委員會處理「警暴」問題，而非每日利用警方記者會講大話。

鍾國斌：政府泛民互相騎劫

代表商界的自由黨鍾國斌則表示不反對《草案》，認為香港的出生率不高，加上政府願意作出補助，對商界的影響不大。他又表示明白泛民對開創先例、為《廿三條》舖路有所擔心，是因為政府的民望低，難免會以陰謀論猜測政府的舉動；但泛民在指責政府騎劫社會的同時，亦在騎劫議會，呼籲雙方進行溝通解開死結。不過對於羅致光的表現，鍾國斌就與泛民達成共識，認為羅致光就繞過內會的動議解釋不清，鍾國斌嘲「高IQ局長講完都唔明」，又問胡志偉當年羅致光仍是民主黨黨員時，「係民主黨講野有冇人明」，胡志偉則笑言是個「好問題」。

何啟明對泛民阻礙《草案》通過表示不滿。（資料圖片／羅君豪攝）

何啟明對泛民阻礙《草案》通過表示不滿，指出本屆立法會會期內只餘下50小時的會議時間，《草案》很大機會未能趕得及於本屆通過，擔心產假延長要延至2023年才能實施。張超雄則反駁指國際勞工組織早於2000年建議孕婦女應享有不少於14週的產假，香港嚴重落後於世界標準，批評政府才是阻撓產假延長的元兇。

張超雄：「停擺」至會期結束機會小

對於泛民阻礙內會選出正副主席，鍾國斌及何啟明均擔心今屆會期結束之前仍未能解決。鍾國斌直言今年立法會換屆後，泛民的議席應會大幅增加，「依家廿幾個人都玩到咁，到時連（立法會）主席都選唔到」。胡志偉則辯稱民主派沒有有關打算，只是按正常的選舉程序處理；張超雄亦認為「停擺」至會期結束的機會相當微小，前內會主席李慧琼已不斷安排加會，形容泛民於這場政治角力中處於劣勢。