【武漢肺炎】疫情爆發半個月　新型冠狀病毒影像首曝光

中國疾病預防控制中心及中國科學院今日（12日）將引發武漢不明肺炎的新型冠狀病毒數據，上載至基因庫，而病毒在顯微鏡下的影像亦首度曝光，新公布的完整基因序列有助各地實驗室設計快速測試，以更快辨識確診的病人。 目前內地當局仍未公布病毒的傳播途徑，有本地專家認為病毒近似來自蝙蝠的沙士類病毒。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

中國疾控中心今日公開引發武漢不明肺炎的新型冠狀病毒相關資訊，包括完整的病毒基因序列，亦上載了一張新型冠狀病毒的影像。世衞於今日稍早時，感謝中國願與各地公開病毒的資訊，在保障全球健康上有所貢獻。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，有最新的基因序列，預計實驗室人員可在數日至一星期內設計出新的PCR快速測試，針對性地測試病人樣本是否對武漢新病毒呈陽性反應，他預計新測試需時3至4小時會有結果。

本港至今累計錄得67宗與武漢肺炎相關的懷疑個案，但暫時未有個案確定染武漢不明肺炎。

港府代表團明赴武漢考察 食衞局未透露行程安排

港府周一（13日）將派出代表團到武漢，參與國家衞健委安排的工作考察，代表團成員包括食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、以及醫院管理局總感染控制主任賴偉文。政府代表團會在1月14日回港後再交代詳情，食衞局亦未有透露是次考察的詳細行程及將會面哪些官員，僅着傳媒向主辦單位、即國家衞健委查詢。

中國疾控中心及中科院將新型冠狀病毒資料上載至基因庫。（GISAID基因庫網頁截圖）