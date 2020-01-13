【理大圍城】理大今復課　多處已完成修復　校外設入閘機　

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反修例風波至今超過半年，於去年11月曾於理工大學發生激烈警民衝突，其後演變成圍城事件。

理工大學今日（13日）開學，於校外除設有入閘機外，亦設有登記處供訪客等人士登記入校。而當時衛生環境惡劣的飯堂亦重開，校方稱已有專家檢測飯堂的用水、細菌程度，已確保符合衛生安全。

《香港01》將直播現場情況。

理工大學今日開學，校園外除有入閘機外，亦設有三個登記處，分別供未有帶証的學生、教職及外判員工登記入校，而教職員的訪客亦可登記入內。

校內多處已完成修復，當中於圍城期間衛生情況甚為惡劣的學生飯堂已重新開放。飯堂內現時沒有異味，校方稱已更換廚房內的用具，並已徹底消毒，又稱已有專家就用水、細菌量等作檢測，確保符合衛生標準。校方稱，現時飯堂內的桌椅由校內其他地方遷至，已訂購新的桌椅稍後作替換。

理工大學今（13日）復課。（張嘉敏攝）

於暢運道入口、當時備受催淚彈影響的A座大樓，當中已重開9成的辦公室，惟仍有部分因受催淚彈影響未發能開放，要作進一步清潔工作。

理工大學今（13日）復課。（張嘉敏攝）

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11月理大圍城情況

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