【理大圍城】校園重開　內進須簽理解信　工會：似卸責給教職員

理大圍城事件至今一個半月，校園經維修清潔後，部分建築物於本月中開放，上周日(29日)，校方向教職員及研究生發電郵稱，北部校園基本上安全，會於今日重開，惟電郵中要求教職員及研究生向校方確認他們明白目前校園情況，並簽一封「理解信」(Letter of Understanding)，理大教職員協會會長陳銘賢認為，要求簽署理解信會令同事有心理壓力，工會與管理層溝通，望可讓教職員在家處理工作。

進入正門後，再有另一個檢查站，有職員在場檢查師生證件，並貼有「出入請拍卡」的告示。（鄧栢良攝）

校方早前公佈首份環評報告，顯示水質、土壤和環境表面擦拭檢測結果中，污染物含量低於安全標準限值，而其餘空氣樣本的檢測結果預計至2020年1月始有。校方日前向教職員及研究生發放電郵，指環評結果顯示校園內基本上安全，今日會重開北部校園，教職員及研究生可自行選擇回校工作，但進入校園前，要自行評估風險及簽署理解信。

簽理解信是將責任推卸給教職員

理大教職員協會會長陳銘賢稱，簽署理解信感覺是將責任推卸給教職員，會增加心理負擔，「叫得人簽，就會令人覺得佢（校方）自己都仲有疑慮，會覺得有風險。」陳銘賢表示，理解有些同事會擔憂校園是否安全，特別是家中有小童、老人怕受影響，現時正是放假的時候，加上校園未完成整理好，工會已去信管理層，要求不要強迫教職員返校工作，讓他們可自行選擇在家中工作。

門口位置有4名黑人保安把守，獲准進入校園的師生需向他們展示證件。（鄧栢良攝）

過兩重關卡方可進入校園

今早，理大正門由黃色圍板圍封，只留了一道門的位置供人出入，門口位置有4名黑人保安把守，獲准進入校園的師生需向他們展示證件，進入正門行約10米，再有另一個檢查站，有職員在場檢查師生證件，並貼有「出入請拍卡」的告示，經過兩重關卡最後才可以進入校園已開放的地方。

教職員譚先生稱，自己所在的教學大樓上星期已重開，所以他於上星期已進入校園，他稱現時進入校園程序上較嚴格，需要檢查職員證。問及上星期未有環評報告便進入校園會否擔心，譚先生表示不太擔心，因有戴口罩防禦。對於日前校方公佈的環評，譚先生表示有信心。校園被封逾一個月，做科研的譚先生表示很不方便，縱使在家工作，惟成效低，「需要啲儀器好多嘢，咁又用唔到，電腦又唔係到，會係爭啲。」

一名於理大就讀的內地商科研究生是自校園圍封後，今日首次返回校園。 (鄧栢良攝) 一名於理大就讀的內地商科研究生是自校園圍封後，今日首次返回校園，他稱，校園圍封的日子他在家做研究，但效率很低，因所需的數據都在學校，「沒辦法進學校，節奏耽誤了」。該名內地生稱，日前收到校方電郵指校園會重開，電郵中有一個PDF檔案，要求準備進入校園的人士簽署，他表示不會擔心，因主要是返校收拾一下東西，再評估裡面大概的環境，「環境ok，會待在學校，不行就回家。」

根據校方向師生發放的電郵顯示，Y core及Z core於12月11日已重開，而V、M 及部分X core於12月18日已重開，今日重開的主要是北部校園其他的教學大樓，至於南部校園預計要2020年1月中才重開。而當日留守者游繩逃走、連接Z core的天橋則未有重開日期，需要進行評估建築物的結構安全。