香港眾志棄「民主自決」綱領　林朗彥：望吸納更多成員

香港眾志昨（11日）發聲明，宣布放棄「民主自決」綱領，組織設立宗旨改為「推動香港的民主與進步價值」，望可更概括闡述眾志工作方針和計劃，聚焦於強化公民社會、團結民主力量、推動進步價值，進一步鞏固香港民主運動的根基。 香港眾志主席林朗彥今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，眾志成員現在面對的困難眾多，包括無法參與選舉及成員減少等，修改綱領冀能更準確反映組織對未來工作方向，並吸納更多成員加入。

林朗彥說，眾志成員現正面對許多困難，包括無法參與選舉及成員減少。（資料圖片／盧翊銘攝）

林朗彥：難推動「民主自決」

林朗彥說，眾志成員現正面對許多困難，包括無法參與選舉及成員減少。他坦言，組織在過去數年感到難以推動「民主自決」理念，例如去年上半年的工作主要針對明日大嶼，下半年則圍繞《逃犯條例》，「同呢四隻字無大關係。」因此，他表示希望透過修改綱領更準確反映組織對未來的工作方向。

他又稱，過去香港眾志並非大眾參與社運的選擇。他表示，組織現時正在處理反修例「國際線」及支援社運人士，需要吸納更多人才，所以組織的核心轉變是要團結，打開空間令更多人加入。

眾志「不支持、不主張民主自決」

林朗彥在節目中稱，按照章程，香港眾志現時「不支持、不主張民主自決」，但他認同適逢過去半年香港形勢轉變，未來選舉主任是否信立此說法，讓眾志成員參選，仍是未知之數。

被問及會否擔心開罪支持者，林朗彥說，支持者一向諒解香港眾志的行事方式，相信他們「唔介意堅唔堅持呢四隻字」，不會有太大反應。