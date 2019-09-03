【逃犯條例】香港眾志林朗彥返港即被捕　下午東區裁判法院提堂

《逃犯條例》爭議引發連場示威，警方上周於8.31前夕，突然拘捕多名社運領袖及立法會議員，控告他們涉嫌參與非法集結及阻差辦公等，當中包括香港眾志主席林朗彥，惟他當日不在香港。 香港眾志今早（3日）表示，「主席林朗彥在香港國際機場入境時被海關帶走，警方將以「煽惑參與未經批准集結 」及「參與未經批准集結」將其拘捕，律師正在跟進當中。」 據了解，林朗彥確在機場入境時被執法部門人員帶走，惟並非海關。

香港眾志隨後再更新消息，指林朗彥下午會在東區裁判法院提堂。

警方在8.31前夕大舉拘捕政界和知名社運人士，包括陳浩天、黃之鋒、周庭和鄭松泰等。（資料圖片）

香港眾志今早（3日）表示，「主席林朗彥在香港國際機場入境時被海關帶走」。(香港眾志FB截圖)

警方在8.31前夕大舉拘捕政界和知名社運人士，當日拘捕至少10人，當中包括香港眾志秘書長黃之鋒，涉嫌在6月21日包圍警總事件中，煽惑他人參與未經批准的集結、組織未經批准的集結，及明知而參與未經批准的集結；成員周庭則於同日涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結，以及明知而參與未經批准的集結。

此外，多名立法會議員包括區諾軒、鄭松泰和譚文豪亦被捕。譚與區分別被指在7月8日凌晨，於九龍區遊行後阻礙警務人員執行職務；以及涉嫌阻礙警務人員執行職務及襲警；鄭松泰則涉嫌在7月1日衝擊立法會大樓事件中，串謀刑事毀壞。被捕的還有香港民族黨前召集人陳浩天和港大學生會會長孫曉嵐。