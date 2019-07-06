【逃犯條例】香港眾志中環突襲示威　和平紀念碑掛黑紫荊旗

政府暫緩《逃犯條例》修訂後，一直未有回應民間要求完全撤回修例、撤回6.12暴動定性等訴求，連日來各類示威、不合作運動不斷。 香港眾志今日（6日）下午就到中環遮打道和平紀念碑示威，又在紀念碑前掛起「黑紫荊旗」，以悼念早前逝世的反《逃犯條例》修訂示威者。

香港眾志下午到和平紀念碑示威，由於無人守衛，示威人士迅速穿越外圍草坪後，接近紀念碑，並將黑紫荊旗升起。（香港眾志提供圖片）

香港眾志下午到和平紀念碑示威，由於無人守衛，示威人士迅速穿越外圍草坪後，接近紀念碑，並將黑紫荊旗升起。

眾志facebook帖文就表示，近日再有反《逃犯條例》修訂示威者逝世，而「和平紀念碑所紀念的，除了是戰爭過後的和平，亡者逝者的犧牲以外，更加是要警惕世人，不要讓歷史繼續重覆」。帖文表示「未來的路上，我們要保護好每一點的火光，每一盞都不容有失，為的是要照出民主自由的康莊大道。如果你感到疲累，覺得黯淡，請輕觸一下你身邊的另一點燭火，讓我們傳遞力量，重新點燃起你吧」。

根據《國旗及國徽條例》，任何人不得展示或使用破損、污損、褪色或不合規格的國旗或國徽。若行為一經定罪，可處罰2000元或監禁3個月。早前也有示威者在其他公共地方升起「黑紫荊旗」，大律師陸偉雄曾解釋，黑旗偏離原本設計，已屬不合規格，未經授權下更換，相信已可構成違法行為。

《香港01》就此向管理有關地方的康文署查詢。