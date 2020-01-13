【逃犯條例】民間集會團隊申周日遊行　擬中環往銅鑼灣冀較易疏散

反修例風波持續逾半年，期間舉行了多場遊行、集會。民間集會團隊今日﹙13日﹚到灣仔警察總部，向警方申請於下周日﹙19日﹚舉行「天下制裁大遊行」，要求政府展開民主政改，否則呼籲各國裁侵犯人權的官員及警察。 過去多次於港島舉辦的遊行，都會由銅鑼灣維園遊行至中環，今次遊行卻相反，暫定申請由中環遊行至銅鑼灣。民間集會團隊發言人劉頴匡表示，銅鑼灣維園於地理上較易出現「樽頸位」，不時出現擠塞，希望在中環出發可解決相關問題。他又稱，銅鑼灣交通方便，遊行結束後便於市民離去，即使遊行再度被中途解散，亦易於疏散。

劉頴匡認為，遊行設於中環起步或可解決擠塞問題。（黃偉倫攝）

劉頴匡今次遊行與連登的「我要攬炒」團隊合作，主要訴求是要求港府展開民主政改，否則呼籲各國政府制裁違反人權的官員及警方。他續稱，是次遊行有8個國家、15個城市響應，包括加拿大、德國、比利時、澳洲、美國、英國、紐西蘭等，當地亦會舉辦遊行聲援。

劉頴匡表示，近日社會運動有緩和，惟政府並未展開溝通，反而是清算示威者，故必須繼續向政府施壓，要求回應訴求。他又稱，今日首次就遊行路線與警方會面，惟其實早於1月2日已向警方遞交遊行申請，對其效率感失望。

劉頴匡透露，未計劃於周日遊行的終點辦集會。（黃偉倫攝）

對於遊行路線，劉頴匡表示，參考過去民陣多次遊行的經驗，認為維園地理上較易出現「樽頸位」，不時出現擠塞，市民等候多個小時都未能出發。而中環在交通上較易集合，亦希望可解決樽頸問題。

早前1月1日的元旦遊行，警方於灣仔發生衝突後，在遊行期間要求解散。劉頴匡表示，在現行法例下，警方確有權解散，認為倘終點設於銅鑼灣，遊行隊伍較易疏散。他又稱，未計劃於終點設集會。