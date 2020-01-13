噴射飛航員工過年前收減薪通知　料涉千人　減薪8至12%不等

信德中旅船務旗下噴射飛航爆出減薪潮，員工於本月10日收到減薪通知，月薪達10,000元以上便受到影響，減薪8至12%不等。當中人工越高減薪越多，若月薪達7萬元以上，減幅達至12%；事實上，員工早於9月起，已每月要放3日無薪假。 工聯會權益委員會副主任鄧家彪表示，工會接獲近百宗求助，相信除了少部分初級學徒外，幾乎全體員工受影響，牽涉千人。他又批評，減薪的幅度高，影響到不少基層打工仔，「普遍減8%，即係減成千幾蚊」。 《香港01》已向噴射飛航作出查詢。

信德中旅船務旗下噴射飛航爆出減薪潮，減8至12%不等。（資料圖片）

根據由人力資源部發出的基本薪金調整通告，7萬元以上月薪的員工將減薪12%，月薪3萬至7萬元需減薪10%，而月薪1萬至3萬港元減薪8%，只有低於月薪1萬元或以下毋須調整。新薪酬將於今年2月1日生效。

人力資源部於上周五（10日）發出減薪通告。（工聯會提供）

據悉，員工對減薪通知相當不滿，部分拒絕簽署通告，公司亦將死線由周四（16日）延至周五（17日）。亦有員工於工作位置貼出抗議標語「合約隨便改 人工任你裁」、「勁減我人工 基層好陰公」、「反對減人工」。

員工張貼抗議標語。（工聯會提供）

早於9月起已每月要放3日無薪假

工聯會權益委員會副主任鄧家彪指，員工早於9月起每月要放3日無薪假，惟過年前又收到減薪通知，早前接獲近百名員工求助。他相信，除了少部分初級學徒外，幾乎全體員工受到影響，牽涉千人。他說，減薪的幅度相當高，相信影響到不少基層打工仔，「普遍減8%，即係減成千幾蚊」。他透露，工會正在商討下一步行動。