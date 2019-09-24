港航高層本月起減薪兩成 　為期四個月　呼籲員工參與無薪假計劃

屢受股東爭議經及財困影響的香港航空，早前暫時調低9月至12月的運力達9%，及削減航班數量7%。港航今（24日）再向員工發內部電郵，指近期本港發生的事件影響到航空公司的業務，實施其他降低成本的措施，其中高級管理層將在9月起減薪兩成，為期4個月；又呼籲員工參與無薪假計劃（No Pay Leave Scheme），暫定由10月開始，為期3個月。 港航指，致力在這非常時期「維護員工的工作機會，渡過各種挑戰。」

港航今（24日）向員工發內部電郵，高級管理層將在9月起減薪兩成，為期4個月；又呼籲員工參與無薪假計劃，暫定由10月開始，為期3個月。（資料圖片）

港航回覆《香港01》表示，近期香港發生的事件影響到航空公司的業務。因應旅遊需求下降，港航已調低運力並削減航班數量，及實施其他降低成本的措施，包括暫停所有非必要項目及凍結大部分職位。為進一步減省營運開資，公司管理層團隊將由今年9月至12月，連續四個月減薪20%。

港航又呼籲本港及內地的員工，參與10月至12月推行的無薪假計劃，並會為機師和空中服務員提供另外的無薪假計劃。而不同部門員工所放的無薪假日數不一樣，將視乎各部門減低成本目標、人手和營運需求。建議經理級或以上的無薪假為每月四日，助理經理級或以下則每月放兩日，並歡迎員工按個人安排申請額外的無薪假。

港航指，視員工為重要財產，並珍惜員工為公司作出的貢獻，「我們致力在這非常時期維護員工的工作機會，渡過各種挑戰。」並承諾致力為顧客提供安全和暢順的運作，及會繼續密切監察現時的情況，必要時作出內部調整等運作安排。

港航於上周四（19日）曾向員工發出的新的內部指引。（電郵截圖）

港航於上周四（19日）曾向員工發出的新的內部指引，於10月起重新編制機組人員工作時間，員工亦需「隨時候命」。公司安排的「“O”DAY」編制會按以下程序進行，包括在前一日執勤結束前；或在前一日是「“O”DAY」且未有工作，則會在本港當地時間15:00前分配工作。此外，公司會提早12小時通知員工飛行任務。有港航機組人員透露，近期受社會運動影響，旅客需求明顯減少，不少航班停飛及機組人員需隨後候命。