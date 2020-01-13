中年漢涉圖姦派對女案　被告堅稱無做過　同事質疑「入唔到」

中年漢涉嫌在派對後企圖強姦留宿女子案續審，控方傳召女事主的女同事作供。女同事稱參加派對後和事主在舉辦派對的單位的一間房內睡覺，她睡著時突感到床搖擺，之後發現全身赤祼的被告在事主身旁，她便質問被告並拍下影片，該片並在庭上播出，片段中同事追問被告為何赤裸在房，被告解釋「眼瞓」，又多番澄清：「我無做過。」女同事卻質疑說：「你係入唔到，唔係無做過」。

被告王毅俊否認企圖強姦25歲的女事主X。(朱棨新攝)

被告王毅俊，40歲，餐飲業經理。被控於2018年8月11日，在荔枝角百老匯街36號美孚新邨一單位內，企圖強姦事主X(案發時25歲)。

離開前有人稱有房可睡

事主X的女同事作供稱，2018年8月10日晚上，她與X到涉案單位參加派對，該派對約有10多人參加，包括被告，而她和X均有飲小量的酒。至凌晨約3時，她和X打算離開，但有人向X稱，單位內有房間可以讓X和女同事入睡。

醒來見事主X下身赤裸

兩人遂在該房過夜，女同事形容，她和X均有醉意，但仍然清醒。至早上8時許，她突然感到所睡的床左右搖擺，並持續數分鐘。女同事望向X，發現X仍然睡覺。她繼而掀起被子，看到X下半身赤祼。

被告見拍片即拉被遮掩身軀

女同事大感奇怪，遂拍和捏X，但對方都未有回應，而女同事之後看到全身赤祼的被告正在X身旁。女同事遂質問被告，並以手機拍照和拍片，而被告則拉起被子遮掩。同時，X因現場嘈吵，亦開始清醒。

事主X問：做乜強姦我

庭上並播放女同事拍攝的片段，片長約20分鐘，公眾人士看不到畫面，只聽到聲音。片段中，女同事質問被告說：「而家乜野事？」X則問：「做乜強姦我？」被告回應「我無做過任何嘢。」

同事質疑被告「入唔到」

女同事繼而質疑：「你而家係除哂衫、除哂褲.......你係咪當我白痴」。而X則稱：「我Feel到係想入。」對於被告多番稱「我無做過」，女同事便向被告質疑，「你係入唔到，唔係無做過」。

X質問被告為何赤祼在她們身處的房間，被告便回應：「咁我都眼瞓。」

案件編號：HCCC142/2019