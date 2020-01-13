發展局研龍鼓灘填海　重新規劃屯門西部及內河碼頭　涉款1.79億

政府早前表明，將推展龍鼓灘填海計劃，並會重新規劃屯門西部包括內河碼頭及其沿海地帶 。據發展局向立法會提交文件，當局建議將有關計劃的相關研究提升為甲級 ，估計共需申領1.79億元。 發展局表示，若撥款日後獲財委會通過，計劃在2020年下半年展開研究，料 30個月內完成。

+ 4 + 3 + 2

據政府提交文件顯示，「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究 」將研究擬訂填海範圍、土地用途及發展方案，並進行相關影響評估及環評。同時，亦為基建設施進行初步設計。

此外，當局亦會進行工地勘測工程及監管工作，並為相關持份者舉行社區參與及諮詢活動。

建議龍鼓灘重置棕地作業

文件指出，龍鼓灘及其鄰近地區位於屯門的最西面，現時設有不同的工業設施，包括兩個發電廠，故認為在龍鼓灘的填海用地適合用作工業用途 ，尤其需要廣闊空間作營運，及以海路運輸為主的工業。

當局又建議，龍鼓灘填海用地可提供空間予部分受發展影響的棕地作業，以及有需要的屯門西現有工業設施。

龍鼓灘填海計劃。(立法會文件)

擬擴建龍門路

此外，當局又建議擴建龍門路， 以增強龍鼓灘及屯門西地區的暢達性，並會在填海區內興建新的道路，提供龍鼓灘路以外的替代路線給重型車輛使用，解決居民對重型車輛行經龍鼓灘村所引起的環境問題的困擾。

同時，政府亦建議使用環保填海方法，盡量保留現有天然海岸線，研究沿天然海岸線建造綠化水道，以及於人造海岸建造生態海岸線。

檢視內河碼頭需要 屯門西發展住宅

至於內河碼頭，文件稱碼頭近年的貨物處理量正下降，且接近屯門市中心及現有策略性交通基建，建議配合龍鼓灘填海契機，重新檢視內河碼頭需要，以及調配周邊不同用地的作業，以提升屯門西地區作發展住宅或其他用途的潛力 。