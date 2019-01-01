黃遠輝：支持填海不等於支持明日大嶼　政府有責任交代填海規劃

經過5個月的「土地大辯論」後，土地供應專責小組昨日向特首提交報告，建議政府優先落實8個土地選項，釋出約3,000公頃土地，選項包括填海、發展棕地及粉嶺高球場等。 土地供應專責小組主席黃遠輝今（1日）表示，報告提供填海作為其中一個選項，並不代表主流民意支持「明日大嶼」計劃，並稱政府有責任交待填海規劃。

黃遠輝指，政府有責任交代填海規劃。（資料圖片）

土地供應專責小組已向政府提交最終報告，提出八個釋出土地的選項。當中報告在中長期選項方面提出了在維港以外近岸填海及在東大嶼填海。黃遠輝表示，報告中有列出反對填海的意見，而政府亦不能說社會支持填海，就等於主流民意支持政府提出的「明日大嶼」願景填海1700公頃；他表示，不清楚政府最終將如何開展「明日大嶼」填海工程，但假如要修改填海規劃，應詳細向公眾交代。

黃遠輝又提到，報告建基於非常廣泛的公眾諮詢，如實反映主流民意；相信政府重視報告，無理由選擇性執行選項，否則難以獲得廣泛共識。他又在另一個電台節目中提到，政府應馬上展開籌劃有關工作，土地供應短缺的情況刻不容緩。

報告又將發展粉嶺高爾夫球場東面32公頃土地作為短中期的選項，黃遠輝提到，當初有顧問在研究新界北發展潛力時，將粉嶺高球場一併研究，提出了以粉錦公路分割高球場的說法，而最後顯示局部發展高爾夫球場的方案較受支持，遂以「自然分割」的方法將粉錦公路東面32公頃土地，列為作為短中期的選項。黃遠輝又解釋，粉錦公路是一條鄉村公路，兩側無行人路又沒有單車徑，全面收回要再考慮如何改善交通基建，要動工肯定是「大工程」，因而未有考慮；局部方案就明顯較為容易。

香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂在同一電台節目指，業界對於小組的建議感到震驚及憤怒，形容黃遠輝的「自然地理分割」說法只是一廂情願。他又提到，有關建議已驚動國際高球界，稱有關的民意竟然要「踢走」高爾夫球場，或令人感到香港是對高球不友善的城市。他指出，高球場中出現道路，是外國亦常見的現象；是次的做法或令高球的國際賽事重新審視香港是否合適作為比賽場地。

黃遠輝回應指不認為是對國際高爾夫球不友善，稱明白任何選項對任何持份者都有影響，所以需要作出取捨；他指要平衡發展及環境保護，同時達致大我利益，對小我當然有影響。