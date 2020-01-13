【逃犯條例】獲撤控攝影師　不滿警方取搜令取其資料　求司法覆核

報稱任攝影師的男子，去年8月3日被指參與旺角衝突被捕，去年11月獲控方撤控。惟他不滿警方在非緊急的情況下，向裁判法院申請搜查令，檢查及檢取其電話、記憶卡等電子裝置的內容。他認為有關搜查令未有限制檢查範圍，他更是在被起訴後，才知道有關搜查令的存在，故無法作出反對，他認為警方檢取他的資料屬違法，今（13日）向高等法院提出司法覆核，要求法庭撤銷有關的搜查令。

申請人李永豪被指參與去年8月3日的衝突件被捕，後來獲撤控。(資料圖片)

申請人為李永豪，答辯人為兩名分別於去年9月23日及24日簽發搜查令的九龍城法院裁判官及警務處處長，私隱專員以及同案另外12名被告則被列為利害關係方。

被捕後被檢走八達通手機

入稟狀指，警方去年8月3日在旺角彌敦道以非法集結罪名拘捕李等多人，並在拘捕翌日檢取所有被捕人士的電子裝置，亦檢取了李的八達通、手機、SIM卡，以及5張記憶卡。

曾遙距刪走資料

李於兩天後嘗試遙距刪除手機中所有資料，但不知是否成功。李與另外12名人後來被起訴。李於去年11月26日獲撤銷控罪，即時獲釋。

他後來得悉有裁判官曾於去年9月23日及24日發出兩個搜查令，容許警方搜查、檢取李的電子裝置。

李認為雖然《警隊條例》第50條授權警方搜查涉案文件，但同時亦限制了有關權力，警方只可在指定地點搜查與罪行相關的文件，搜查令卻未有限制搜查的地點及範圍，未能阻警方任意進行搜查，搜查令超越有關權限及屬非法。

認為裁判官有責任把關

他認為裁判官亦有責任把關，阻執法機關濫用權力，搜查令的範圍不應如此廣闊，讓警方可行使無限制的酌情權，自行決定相關的搜查範圍。

指搜查令未設任何條件

李又指，搜查令未設任何條件限制，令警方可持續地搜查涉案手機，因警方開啟電話後，可以對機主與他人的電郵、訊息來往進行持續監察，有關行為濫用程序，繞過司法審查，當中亦涉私隱問題。

李認為，若非他被起訴，控方在過程中披露有關搜查令，他永遠也不會知道有關搜查令的存在，亦無法對搜查令作出反對，他認為應有權知道搜查令的存在，因而提出司法覆核。

案件編號：HCAL132/2020