百億資助海洋公園翻新　邱騰華：旅遊業艱難時期　更需要投資

政府建議向海洋公園提供「一次過資助」，涉及106.4億元，讓公園大變身。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（13日）表示，希望撥款可達致兩個目標，包括讓海洋公園發展及翻新園區設施，以及協助公園面對現時的財政嚴峻狀況。邱稱，資助樂園同時為旅遊業投資，可帶來直接及間接的經濟效益，尤其現時業界正處於艱難時期，就更需要投資；除了宏觀上的經濟效益，他認為工作崗位亦會增加。 包括滑浪飛船在內的12個老化設施將與港人道別，有市民認為除非新設施更刺激及有趣味，否則不應拆卸現有設施，同時認為應加入新元素。

↓↓全覽．海洋公園12個將消失種設施↓↓

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商經局局長邱騰華指，海洋公園需要提升競爭力。(盧翊銘攝)

主席孔令成：海洋公園係香港人嘅公園

對於海洋公園在獲得資助後，如何達到預期效果，邱騰華表示，所有計劃都需策劃監測，現時樂園的監測工作，由政府委任的董事局成員負責審視。他續稱，樂園按規例需每年向立法會提交報告，故可以得知樂園計劃的進展。

記者會期間，海洋公園主席孔令成多次強調｢海洋公園係香港人嘅公園｣。對於去年萬聖節表演項目捲入政治爭議，他表示，樂園希望讓每位旅客，不輪政治立場、男女老幼，都可感到歡樂，有一個難忘經歷。

另外，樂園將有12項景點會被拆卸，以換成新景區，包括港人熟悉的滑浪飛船。孔令成表示，小時候亦有遊玩滑浪飛船，明白集體回憶的重要，但並非明天就即時拆卸，而且維修費日漸高昂。他強調說：｢any replacement（任何新的取代設施）一定好玩過之前嗰個。｣

樂園的另一標誌設施海洋劇場亦將告關閉重建，現有海豚表演將會告別觀眾。海洋公園行政總裁李繩宗表示，在飼養動物方面一直維持高透明度，會定期公布相關資料，強調公園重視保育。

↓↓海洋公園新景區構想圖↓↓

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暫無計劃調整票價

對於票價調整方面，李繩宗表示，票價按照市場調整，現時的營運環境下未有需要，不過之後需因應當時情況再評估。至於花費逾百億元，其預計入場人次方大約回到2012/13年度的770萬人次，他表示新項目針對高消費力的自由行旅客，相信可增加收入。

Botan（左）及Mickey（右）認為除非新設施更刺激更有趣味，否則不應拆卸現有設施。（黃偉倫攝） 樂園小粉絲：對設施將關閉感可惜 就讀小五的Mickey及Baton，今日由陳太帶到海洋公園遊玩。Botan表示，每年平均到樂園6、7次，認為滑浪飛船、瘋狂過山車等設施刺激，對其關閉感可惜。二人均認為，除非新設施更刺激更有趣味，否則不應拆卸現有設施。至於海洋劇場，Botan認為現時的內容多年未有更新，認為應加入新元素。