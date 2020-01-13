海洋公園料上半年僅140萬人次入場　最快4年後始回升至修例前水平

政府擬向連續虧損四年的海洋公園提供「一次過資助」，涉款106.4億元，並推遲兩筆政府貸款還款期和豁免繳付利息，涉款24.66億元。文件指，海洋公園在去年下半年因持續社會事件嚴重影響營運，令入場人次較2018年大跌超過三成，只有190萬人，形容「跌幅前所未有」；若跌幅持續，料全年度入場人次跌至330萬，較上一年度大跌超過四成，即本月起至6月僅140萬人次入場，即平均每日僅7,777人次入場。園方對之後數年的預測也一般，料最快2024/25年度才回升至修例前水平。 有民主派議員認為資助計劃不切實際，批評不應為海洋公園管理不善「埋單」，反建議讓海洋公園延期五年還政府貸款、更換管理層，勿讓「庸才」管治。另有旅遊界議員支持計劃，認為海洋公園貢獻良多，對其未來發展有信心。

↓↓海洋公園新園區及設施藍圖↓↓

+ 7 + 6 + 5

商務及經濟發展局向立法會提交文件指出，海洋公園在2012-13財政年度入場人次曾達770 萬高峰，但隨區內競爭越趨激烈，加上公園缺乏大型新設施等因素，入場人次下跌至2015-16財政年度的600萬，其後下跌速度減慢，在其後三個財政年度的入場人次維持在570萬至580萬。

若跌勢持續 料19/20年度入場跌至330萬人

海洋公園的財政年度為每年7月1日至翌年6月30日。園方表示，去年下半年持續的社會事件嚴重影響海洋公園的營運，令入場人次急速下滑，7月至12月的入場人次僅得190萬，較2018年同期大幅下跌超過三成；若2020年上半年的跌勢持續，海洋公園預計在2019-20財政年度的入場人次將跌至330萬，較上一年度下跌超過四成。

（立法會文件）

2027-28年度入場人次料達750萬 未回升至最高峰

至於未來入場人次，海洋公園預計完成「全新定位策略發展計劃」後，2022-23財政年度料回升至500萬，其後逐步回升，至2027-28財政年度才回復至接近其最高峰水平，達750萬人次。如能配合調整其現有兩筆政府貸款的還款安排，海洋公園料能維持的現金盈餘料足以用作投資於未來的重建項目，亦預計公園在未來十年（ 由2020-21財政年度起計）會為香港帶來總共超過438億元的經濟效益（按2019年價格計算）。

（立法會文件）

商經局連同海洋公園公布「全新定位策略發展計劃」。（盧翊銘攝）

料本年度蝕逾6億近11年最差 無力償還貸款

在財政方面，由於入場人次不斷下跌，海洋公園公司自2015 -16財政年度以來，連年錄得超過2億元虧損，在2018-19財政年度，虧損更擴大至5.57億元。根據最新估算，在2019-20財政年度，海洋公園公司營運活動產生的現金赤字將逾6億元，並需在未來短時間內償還早前為推展重新發展計劃和大樹灣發展項目而取得的商業貸款，在今個和下個財政年度的總還款額達23億元，海洋公園目前已無力償還貸款。

此外，海洋公園亦無法償還兩筆同樣是為上述項目而取得、原定明年開始償還的政府貸款。文件指，海洋公園雖然已在私人市場取得10億元的備用循環貸款，但若無法獲得任何額外財源，預計將於今年內耗盡其現金結餘。長遠而言，海洋公園亦需新資金興建新的景點設施， 提升吸引力和競爭力，確保公園能做到收支平衡。

（立法會文件）

譚文豪批評計劃「不切實際」，認為不應為海洋公園管理不善「埋單」。（資料圖片） 譚文豪：海洋公園要救，但由庸才管治唔死都變死 公民黨立法會議員譚文豪直言計劃「不切實際」，解釋指即使前年來港旅客創新高至6,500多萬人次，但海洋公園仍有虧損；大項目如原定2017年落成的水上樂園，亦延期至2021年，可見其日常運作也有問題。在資不抵債情況下，譚文豪認為海洋公園只是巧立名目讓港府注資，明言公民黨不會支持，反建議在不計利息下讓海洋公園延期五年還政府貸款、更換管理層、換上新管制團隊及提供改善建議，「海洋公園要救，因為係香港人集體回憶，但由庸才管治唔死都變死」。

姚思榮認為，106億元資助是值得的投資。（資料圖片） 姚思榮：106億資助是值得的投資 立法會旅遊界議員姚思榮則認為，106億元資助是值得的投資，認為海洋公園有歷史、經濟、就業貢獻，並要有具個性、新鮮感產品，否則或被鄰近地區類似的樂園取代，例如珠海橫琴長隆海洋王國。新計劃下，海洋公園仍要七、八年才能把入場人次回升至逾700萬，但仍未回升至最高峰水平，姚思榮認為「未來唔係為拼人頭而搏命，希望留有好體驗，同時希望增加入場人士消費，例如餐飲、紀念品」，相信運用海山資源、保育創新等優勢，爭取議員支持票。

旅發局主席彭耀佳：會於客源市場積極進行推廣

旅遊發展局主席彭耀佳對於海洋公園公布未來發展藍圖表示歡迎。他指海洋公園一向是本港其中一個極受歡迎的旅遊景點，若計劃獲落實，隨着公園加入嶄新景點和高科技的遊樂設施，相信將可進一步豐富旅客在港體驗，並提升香港的旅遊吸引力。旅發局會繼續與海洋公園緊密合作，於客源市場積極進行推廣，希望可吸引更多旅客，尤其是家庭及年輕客群訪港。