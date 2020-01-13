海洋公園百億翻新　拆「瘋狂過山車」及「蛙蛙跳」　取消海豚表演

海洋公園連年虧蝕，設施過時，政府擬撥106億元「救亡」。樂園管理層今日（13日）公布未來發展，將陸續翻新園內設施及機動遊戲，有12種設施將會關閉並拆卸，其中包括1984年投入服務、當年是全東南亞最大型的「瘋狂過山車」，兒童園區的迷你版跳樓機「蛙蛙跳」、「砵砵火車頭」都會走進歷史，自1989年啟用、曾一度翻新的「滑浪飛船」等會被取代。 海洋劇場亦將會改建成新的多用途表演場館，換言之，海豚表演將取消。

海洋公園自1977年1月10日啟用，至今已有43年歷史，海洋公園管理層宣布將於2023/24年度起增設新設施，亦有12個舊設施需「退役」拆卸。

↓↓兩個80年代起啟用的機動遊戲料拆卸↓↓

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↓↓兒童園區「威威天地」將去舊迎新↓↓

↓↓全覽．海洋公園12個將消失種設施↓↓

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海洋公園表示，將會脫離傳統的動物表演模式， 以着重環境保護、海洋保育和教育的形式展示動物和相關展品。展示動物的環境會更加體現動物的天然棲息地，以及多樣化多物種的生態系統。計劃亦建議興建一所面積達10,000平方呎的教育中心， 提供教學空間， 協助公園推行更全面的教育活動， 並支援與其他教育機構合辦的項目。

「海洋劇場」：有海豚表演的海洋劇場將改建成新的多用途表演場館，包括海豚等的海洋哺乳類動物，將會遷至探險家海岸的新展館。換言之，現有的海豚表演將取消。（資料圖片／蔡正邦攝）

計劃中七個主題區的景點預計將於2023-24財政年度起分階段落成，並在2026-27財政年度完成整個計劃，公園內將新增超過20個新景點，當中包括多項新穎設施，亦會把超過十個現有的熱門景點升級轉型或重新設定主題。此外公園亦將引進嶄新的服務如觀光船等。園方估計整個計劃完成後， 公園內的景點將增加至100個以上。

↓↓海洋公園新園區及設施藍圖↓↓