林鄭下午3時半見記者　料宣布兩元乘車優惠擴至60歲　放寬長生津

社會新聞
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特首林鄭月娥今（14日）下午3時，將與勞工及福利局長羅致光公布一系列民生紓困措施，涵蓋房屋、福利及扶貧政策。預料當中包括放寬「兩元乘車優惠」，長者生活津貼資產限額亦料由15萬元提升至20萬元等。另接近政府消息人士透露，政府擬放寬長者生活津貼限制，包括購買政府年金一定金額不計算入資產限額。

自2016年6月起，政府分階段實行「政府長者及合資格殘疾人士 公共交通票價優惠計劃」，65歲或以上長者、或65歲以下殘疾程度達100%的綜合社會保障援助（綜援）計劃受助人、傷殘津貼受惠人，皆可享2元乘車的優惠。新措施將放寬條件至60歲便可受惠。

2元乘車計劃放寬條件至60歲便可受惠。（資料圖片）

除了放寬年齡條件，政府亦放寬了高額長者生活津貼資產限額。以單身人士為例，原定資產限額為150,000元，政府現放寬至200,000元。

高額長者生活津貼自去年6月正式實施，原意是為較有經濟需要長者，每月提供一層高額援助，金額為3485元，而普通長者生活津貼則為2600元。

長者醫療券計劃由65歲降至60歲，料57萬人受惠。（資料圖片）

除了針對長者外，政府亦推出多項民生紓困措施。（資料圖片）

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