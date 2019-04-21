陳凱欣：政府急需改變醫療保健政策　倡長者醫療券加碼

香港公共醫療服務系統長期人手不足，醫院持續面臨「逼爆」情況。食物及衛生局前政治助理、立法會議員陳凱欣在港台節目《給香港的信》表示，面對人口持續增長及老化，政府有逼切需要改變醫療保健政策，不應只著重疾病及住院治療，預防及初級保健方面亦應發展。她建議可在社區保健中心提供急性和慢性的疾病篩查，免疫接種及社區慢性病管理等服務。

陳凱欣認為政府有逼切需要改變醫療保健政策，不應只著重疾病和住院治療，在預防和初級保健方面同樣應發展。（資料圖片/林若勤攝）

現時環境難留經驗員工

陳凱欣在電台節目中表示，香港行使雙軌醫療制度，但在公營和私營機構的人手和服務供應卻嚴重不平衡。她稱香港有14,000名的註冊醫生，約6,000名於公共醫院服務，但他們需要服務全港約九成住院病人。她認為在此環境下，難以留具專業知識和經驗的員工。

陳凱欣引用數據指，在1997年到2018年，香港總人口增加15%，65歲以上的長者比例從1996年的10.2％增至2016年的15.9％，再加上現時人口急劇增長的情況下，她預計從2016年到2043年，香港人口將從734萬增至822萬，65歲以上人口將增加一倍以上。

應發展預防和初級保健醫療

就此情況下，陳凱欣認為政府有逼切需要改變醫療保健政策，不應只著重疾病和住院治療，在預防和初級保健方面同樣應發展。對於現有的社區保健中心，她認為除了加強身體檢查外，還可以加強健康評估，如提供急性和慢性的疾病篩查，免疫接種及社區慢性病管理等服務。

同時陳凱欣亦建議，將合適的病人轉介至私營機構，以便進一步管理和跟進，此外她認為政府應更靈活地使用長者醫療券，並增加優惠券金額，以提供更廣泛的醫療服務。