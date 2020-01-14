【廉署年結】上年度投訴警務處仍佔最多　收到涉7.21元朗襲擊投訴

負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日（14日）舉行新聞簡報會。廉署於2019年共接獲2,297宗與選舉無關的貪污投訴，較2018年下跌14%。涉及政府部門的貪污投訴由706宗減至647宗，最多投訴涉及警務處有182宗，其次是食衞署有100宗。委員會主動提到，留意到去年6月以來的反修例事件，形容帶來「前所未有」的挑戰，強調廉署會繼續謹守崗位、不偏不倚，竭力肅貪倡廉。就7.21元朗襲擊事件，委員會確認廉署收到相關舉報，會按程序跟進，籲可「放心」，但未有承認或否認是否已成立專案小組調查。

負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日（14日）舉行新聞簡報會。（盧翊銘攝）

不評論有否設專案小組調查警員失當

被問到有多少宗投訴是與去年6月起的反修例風波有關，委員會指無相關分項統計。被問到有無接獲涉及7.21事件、8.31 事件的投訴，審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌僅透露，廉署確認收到相關投訴，對於有指廉署已成立專案小組調查警務人員在事件中的行為失當投訴，委員會不評論。

審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌僅透露，廉署接獲涉及7.21元朗事件的相關投訴，會按合法程序跟進，籲可以「放心」，委員會會跟進每一宗個案。

在2019年，廉署接獲共2,297宗與選舉無關的貪污投訴，較較2018年下跌14%，當中可追查投訴亦下跌14%至2,015宗，涉及不同界別的貪污投訴數字均下跌。鄧國斌表示，數字下跌的原因很多，不能一概而論與反修例風波有關，但稱事件為廉署的工作帶來大挑戰，指工作量增加、個案可能更複雜。

投訴涉食衞署大增35%

涉及政府部門的貪污投訴由706宗減至647宗，下跌8%。當中最多投訴涉及警務處，有182宗，但較2018年少9%，其次是食衞署有100宗，較2018年增35%；房屋署及地政總署分別有33宗。去年被廉署檢控的政府人員有13名，經委員會轉介決策局或部門考慮紀律處分的人員，由87人增至91人，升5%。

至於私營機構的貪污投訴，涉及樓宇管理佔最多，去年有505宗，但較2018年的674宗下跌25%。涉及公營機構的貪污投訴，最多是醫管局，有42宗；其次是港鐵公司，有18宗；來自區議會但不涉及選舉的投訴亦有18宗。

社區關係市民諮詢委員會主席唐偉章表示，廉署2019年的周年民意調查顯示，市民對貪污的容忍度只有0.3分，幾乎0容忍，為2010年以來最低容忍度。