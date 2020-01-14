警長記事簿留白被罰降級　指下屬不會查看　認為被斥立壞榜樣誇大

警長被指涉及嫖「霸王妓」遭調查，最終未有被控，惟他受查期間，被發現他在警員記事簿中留空，他後來在警隊內部紀律聆訊上認罪，遭降級為警員。他不服裁決，曾提出上訴，但遭駁回，因而提出司法覆核，案件今(14日)在高院審理，警長認為署方處分他時斥責他為下屬立下壞榜樣是誇大其詞，因其下屬不會查看他的記事冊。署方代表卻反駁指，要求警員恰當地在記事簿作紀錄，是署方對警員基本的要求，事件涉及警員的誠信。法官聽罷陳詞後，押後以書面頒布裁決。

申請人黃俊威不滿由警長降級至警員,在高等法院求覆裁警方的裁決。(資料圖片)

申請人為黃俊威，加入警隊17年，案發時隸屬油尖區的特別職務隊，答辯人為警務處處長。

記事簿5次未記錄上下班時間

黃在其申請書指，他因涉及一宗刑事案件而被調查，未有被檢控。惟調查期間，被發現他於2014年5月27至29日期間，警察記事冊未有記錄5次上下班時間，違反《警察通例》。此外，黃於同月13至24日，7次在警察記事冊留空，涉違反《程序手冊》。

承認指控遭降級

黃接受紀律聆訊時，承認未有記錄該段期間的上下班時間，因而遭到譴責，而他在警察記事簿中留空，則被嚴厲譴責，並要受處分，須由警長降級為警員。黃不滿被降級提出上訴，2018年遭駁回。

認為署方說法誇大

黃的律師陳詞時指，警方在紀錄聆訊和其後上訴中，指黃嚴重破壞警隊紀律，以及為下屬立下壞榜樣。黃認為說法都誇大，如指他為下屬立下壞榜樣，但其下屬不能查看他的記事冊。

署方代表則回應指，警方在考慮處分時，未有如黃所指，考慮其原本涉及的刑事調查事件。至於黃指，是上司叫他在記事冊留有空白，答辯人反駁指黃只在紀錄聆訊上訴時，才提及此說法，而且未有證據支持其說法。

署方代表指降級處分不算重

署方代表又指，降級的處分並不算重，又指恰當在記事簿作紀錄，是署方對警員的基本要求。同時，黃當時所屬的分隊，涉及掃黃等行動，因此準確記事簿其實亦是保障黃，認為黃的說法是想淡化指控的嚴重性。

法官提出，黃在記事簿中留空不涉處理疑犯，而處方強調在記事簿中留空，是涉及警員的誠信。

案件編號：HCAL 2987/2018