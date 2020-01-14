政府擬勞工假逐步增至17日　資方建議：每兩年增加一日

特首林鄭月娥今日（14日）聯同勞工及福利局局長羅致光，以及運輸及房屋局局長陳帆公布一系列民生紓困措施。當中宣布法定假期由12天逐步增加至17天，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊。換言之，屆時全港僱員每年將享有17天假期，料措施惠及過百萬名勞工。 香港工業總會榮譽會長兼勞顧會資方代表郭振華透露，勞顧會去年中曾討論劃一假期，惟未能達成共識。他認為，措施必須逐步推行，建議首先每2年增加一天假期，令資方較易適應。職工盟及工黨則稱歡迎措施，惟強調訴求已討論多年，倘仍建議逐年推行「實屬太遲」。

政府公布新一輪紓困措施。（羅君豪攝）

現時《僱傭條例》下的法定假期規定每年12天，惟《公眾假期條例》下的公眾假期則為17天。特首林鄭月娥今日宣布，將兩者公眾假期「睇齊」，逐步增加全港僱員法定假期，令全港僱員最終能享有相同17日假期。林鄭月娥表示，估計現時約有30%勞動人口只享有12天法定假期，相信措施推行後，過百萬名打工仔將會受惠。

林鄭：難預料如何「落水」

而過去劃一法定及公眾假期已在勞工顧問委員會（勞顧會）、社會討論多時，但一直未達成共識。林鄭表示，不少勞工政策都有很大的爭議，如取消強積金對沖、增加產假，政府甚至需「落水」幫手，強調不是困難就不做。她指，未來會努力與商界協議，同時強調政府未與商界討論此議題，難以預料政府要如何「落水」幫忙，因為計劃主要牽涉私營公司運作。

香港工業總會榮譽會長兼勞顧會資方代表郭振華表示，勞顧會去年中曾召開會議與勞方討論相關問題，但一直未有達成共識。（資料圖片/鄭子峰攝）

翻查資料，現時每年共有17天公眾假期，所有銀行、教育機構、公共機構辦事處及政府部門須遵守為假期的日子，故大多白領現時均享有17天公眾假期，藍領則享有12天法定假期。當中5天公眾假期並非屬於法定假日，分別為耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一、佛誕及聖誕節後第一個周日（見附表）。

工總：過去一直無共識

對於林鄭月娥宣布逐步增加法定假期至17天，香港工業總會榮譽會長兼勞顧會資方代表郭振華表示，勞顧會去年中曾召開會議與勞方討論相關問題，但一直未有達成共識。郭振華解釋，資方最關注人手不足問題，憂慮劃一假期後，勞工要求於節日正日放假，以享受家庭樂。

故他認為，政府現時推行措施，勞資雙方必須共同協商，建議逐步推行例如最初以每兩年增加1日，其後再每年增加1日假期，以令市場適應變化。至於工業總會方面，他則表示大部分勞工已享有多次法定假期的日數，故未有太大影響。

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職工盟主席吳敏兒稱，當局能夠落實措施是好事，惟各界就此訴求建議超過10年，形容現時才決心推行且須逐步實施形容為「不到位、太遲」。（資料圖片／林若勤攝）

職工盟：逐步推行太遲

職工盟主席吳敏兒稱，當局能夠落實措施是好事，惟表示各界就此訴求建議超過10年，現時才決心推行且須逐步實施形容為「不到位、太遲」。吳敏兒又相信，資方就劃一假期為17天已有充足準備，認為他們不會因勞工增加假期而成本支上升致負擔不起。

她續指，政府現時推出十項措施，並不代表有效解決社會紛爭以及市民爭取五大訴求、成立獨立調查委員會的決心，強調政府要分清楚兩者分別。

工黨立法會議員張超雄亦指，相關措施建議多年，認為勞工不可能有兩種不同待遇的假期。同時又認為，倘政府有足夠決心必定能落實政策，稱「商界都唔敢出聲」。