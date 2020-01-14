輪公屋逾3年可獲現金津貼　逐步增加勞工假至17日與公眾假看齊

政府自8月起，相繼推出多輪紓困措施，特首林鄭月娥今（14日）聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布一系列民生紓困措施，涵蓋房屋、福利及扶貧政策。 林鄭月娥表示，會投放100億元推出10項新措施，包括合併兩項長者生活津貼，只要資產不逾50萬，全部可獲「高額」津貼3,585元，政府料支出增50億元。另又會放寬兩元乘車優惠津貼至60歲或以上，並期望未來可逐步增加法定勞工假期，最終能與公眾假期「睇齊」。 《香港01》將直播現場情況。

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林鄭月娥指，去年宣布《施政報告》後持續聽各界意見，明白到未回應到社會基層社會、長者退休安排、等公屋的家庭，遂決定推出一系列「着力基層」的政策，解決他們的困難。

她指，今日決定宣布推出共十項措施，初步估計投放100億元，預料過百萬人受惠。

勞工假逐步增至17日

其中，政府會劃一長者生活津貼，只要長者資產不逾50萬元，全部都可獲「高額」長生津即每月3，585元，政府料支出增50億元。

此外，2元乘車計劃會放寬60歲或以上長者，惟實際時間表要再討論個，料庫房開支額外增加17億元。林鄭月娥又指，未來期望逐步增加法定假期，重申願和商界「有商有量」，最終可與公眾假睇齊，即由每年12日增至17日，預料過百萬打工仔受惠。

政府亦會為低收入人士代供強積金，預料目前20萬名月入少於7,100元的人受惠，政府將增6億元開支。

為輪公屋逾3年人士提供現金津貼

政府亦會為非公屋、非綜援的低收入住戶提供現金津貼，未來會為輪候公屋超過3年的合資格人士提供現金津貼，直至對方獲首次編派公屋，金額會參考綜援租金津貼上限一半，料2021下半年試行，料逾9萬戶受惠，開支約28.2億。另外，針對沒申請公屋、或輪候公屋未滿3年，可申請較高額職津。

林鄭又指，因應目前已達成未來3年提供10000個過渡性房屋單位的目標，故未來會將目標「加碼」至1.5萬個。此外，亦會改善政府外判工的待遇。而運房局亦會成立專責小組，研究劏房租金管制措施。

林鄭月娥亦宣布，會為失業人士提供「有時限」現金津貼，由今年4月1至2021年3月31日，只要失業一個月或以上，或在今年四月之前曾領職津、學生資助計劃，可申請最多三個月有時限現金津貼，料最快可於今年10月發放。而關愛基金亦會為就業工時低的人士，設計一項新的現金津貼，稍後會公布申請條件。

她形容，今次的多項措施可以說是《施政報告》的「下集」，又指上述民生措施是「耳熟能詳」，不是新穎的措施，已經過社會、立法會討論，而政府經常性開支會增加100億，佔整體開支增加百分之二，相信走出困局後，香港的財政狀況仍是很穩健。

羅致光則解釋，一連串行動是鼓勵人士就業，是「一脈相承」，包括二元乘車優惠等，強調服務目的不是劃一的。林鄭月娥又指，各項措施有不同落實的時間表，亦會聽取不同人意見，如劃一勞工與公眾假期會再聽商界意見，兩元優惠要與運輸承辦商繼續商討等。

被問及措施似乎只針對長者，似乎忽略年輕人，尤其過去大半年參與示威的人都是年輕人，林鄭部份措施例如開工不足、培訓計劃，均沒有年齡限制，年輕人同樣可以受惠。她又指，在17年、18年的施政報告中，有大量關於青年的章節篇幅，未來亦會致力發展有助青年的計劃。她表示，並非以「一次性」方式改善現有措施及政策，強調政府以往對不少措施有所保留，而今次措施顯示政府突破傳統思維。

未來與商界商討劃一勞工假公眾假期

過去劃一法定及公眾假期已在勞顧會、社會討論多時，惟仍未達成共識。林鄭表示，不少勞工政策都有很大的爭議，如取消強積金對沖、增加產假，政府甚至需「落水」幫手，強調不是困難就不做。她指，未來會努力與商界協議，又指勞方對遂步增加勞工假的方法十分歡迎。她又強調，政府未與商界討論這個議題，難以預料政府要如何「落水」幫忙，因為計劃主要牽涉私營公司運作。

對於羅致光過去曾於立法會公開稱，倘港人壽命長達120歲時，60歲也只是中年，但現時多項措施都放寬至60歲，是否前後矛盾。羅致光則指，當時「60歲是中年」的前設是大家平均壽命有120歲時才提出這個標準，而現時明顯未達到這個前設，故政策及措施的改動，並不是互相矛盾。

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