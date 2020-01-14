【逃犯條例】男記者涉藏催淚彈彈殼被控藏彈藥　案押後待化驗結果

反修例運動引發多場示威，報稱記者的男子於去年11月在西灣河港鐵站被搜出管有39枚催淚彈及海綿彈等彈殻，因而被控無牌管有彈藥罪，其案今（14日）再押後至3月30日，以等候彈殻的化驗結果。另涉去年9月7日沙田港鐵站暴動的男女被告，裁判官正式將案件轉介至區域法院處理，二人需在本月23日到區域法院應訊。

被告周敏(右2)涉管有催淚彈及海綿彈等彈殼，被控無牌藏彈藥。(資料圖片)

被告周敏，26歲，報稱記者。控罪指，他在今年11月18日，在西灣河港鐵站B出口管有彈藥，即9枚手擲式催淚彈彈殻、1枚海綿彈彈殻、28枚催淚彈彈殻、1枚橡膠子彈彈殻，及1枚已碎裂的手擲式催淚彈。

裁判官批准此案押後至3月30日，以等候彈殻的化驗結果及索取法律意見，被告申請減少到警署報到的申請不獲批。

女子涉月餅罐襲警案轉區院

至於涉去年9月7日在沙田站以月餅罐襲警的女被告劉婉玲（45歲）及當日以雨傘追打警員的男被告謝嘉綸（42歲），二人的案件今正式合併，並會於下周四(23日)轉介至區域法院答辯。二人現時同被控一項暴動罪，劉另被控一項襲警罪。

男子涉藏伸縮短棍案押後

另外，因涉在去年11月9日在金鐘管有雷射筆及可伸縮短棍而被控管有攻擊性武器的18歲男學生楊浩，則獲准押後案件，以待其律師給予法律意見，其案件將於3月31日再訊。

案件編號：ESCC2577、2513/2019、ESCC119/2020