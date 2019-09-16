【逃犯條例】女經理涉月餅罐擲警被控　須頻公幹准保釋期間離港

反對修訂《逃犯條例》風波持續，其中9月7日的「機場交通壓力測試」引發成各區衝突，一名女公司經理涉於沙田站向警員扔擲月餅罐，被控一項襲警罪。被告獲准以3000元保釋，期間不得進入沙田站，因被告需海外公幹，裁判官豁免她平日禁止離港條件，案件押至10月28日再訊。

被告每週需到越南公幹

被告劉婉玲，45歲，報稱公司經理，被控一項襲警罪。控罪指，被告於2019年9月7日，在沙田站內襲擊在正當執行職務的警務人員，即劉俊豪。據悉，被告向警員投擲月餅罐，公幹後返港在機場被捕。

控方申請案件押後，以檢驗月餅罐、雨傘及查看閉路電視片段。辯方指被告在越南設廠，周一至周五都要到越南公幹，申請豁免平日不得離境的條件。

禁足範圍縮窄至沙田站

裁判官錢禮要求增加一項禁足令，控方初時提出禁足範圍為新城市廣場、沙田大會堂及沙田站一帶，裁判官認為範圍太大，加上被告居於沙田，將禁足範圍縮窄至沙田站，如被告到該處乘搭公共交通工具則獲豁免。

裁判官另批准被告以現金3000元擔保，期間不得離境，由於被告需海外公幹，豁免被告周一至周五不得離境要求，但飛行前需向警方提交航班行程。

被告周六及周日需留在香港及遵守宵禁令，每晚10時至翌日6時留在報稱地址，逢周六到沙田警署報到一次。案件押至10月28日再訊。

案件編號：ESCC2129/2019