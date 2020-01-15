2元乘車優惠放寬至60歲　學者：長者將佔三分一　不能低估開支

去年初政府宣布，將長者綜援的合資格申請年齡將由60歲，調升至65歲，特首林鄭月娥當時稱，改動是反映社會人口老齡化、壽命延長，亦是將合資格年齡與醫療券、「2元乘車優惠」等看齊，但林鄭月娥今日（14日）宣布，將「2元乘車優惠」，由65歲放寬至60歲。 有熟悉人口政策的學者表示，10年後，60歲或以上的人口，佔整體約三分之一，預料相關開支必定上升，促政府「唔好低估呢筆錢」，但歡迎政府放寬措施，惟公帑需用得其所、有效率。有經濟學者則認為，雖然開支確會增加，但佔庫房不多，更認為在經濟差的時候，政府需增加開支，促進經濟。

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特首林鄭月娥今（14日）聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布一系列民生紓困措施。（羅君豪攝）

政府於2012年中推出「2元乘車優惠」，65歲或以上的長者，及合資格殘疾人士均可以2元乘車。特首林鄭月娥今日（14日）表示，會擴大優惠範圍，由65歲下調至60歲，料有60萬名60至64人士受惠，涉及約17億元開支，較本年度多2.5億，增加14.7%。

料每年人均資助額逾千元

林鄭月娥表示，「兩元乘車優惠」現時的受惠人次達126萬，2019至20年預計開支為14.5億，若按此計算，即每年人均資助額達1,150元。

林鄭月娥今日宣布，將「2元乘車優惠」，由65歲放寬至60歲。（資料圖片）

統計處推算2030年長者人口263萬

根據統計處的《香港人口推算2017-2066》，2030年60歲以上的人口將高達263萬人，佔整體人口約33.1%，即平均每3人，就有1人為60歲以上人士。若以2019至20年度的人均資助額計算，2030的總資助額高達30.2億元，增逾一倍。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，歡迎政府放寬年齡限制，惟公帑需用得其所、有效率。他表示，10年後的60歲以上人士，已達整體人口的三分之一，而且放寬優惠後，政府會面對壓力需放寬其他資助政策，開支長遠必定增加，「唔好低估呢筆錢」。

葉兆輝表示，並不介意政府更慷慨，不過認為投放公帑應可創造更多財富。他表示，過往有長者即使只到附近，但仍乘搭長途巴士，令政府付出額外更多資助，變相浪費公帑。他又稱，政府應多透過政策使用大數據，例如透過八通達資料，了解政策如何促進長者出行。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則表示，政府過去多年有千億盈餘，現時放寬資助後，其新增開支只佔庫房開支少數，認為對財政負擔不大。他又稱，即使近期香港經濟轉差，政府稱下行壓力大，但在經濟學而言，經濟欠佳時，政府更增加開支，促進經濟，「出多啲街，使多啲錢」。