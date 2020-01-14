政府放寬2元乘車優惠　61歲長者：開心過派錢

行政長官林鄭月娥今日（14日）聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布10項民生紓困措施，估計過百萬人受惠，其中包括將「兩元乘車優惠」的受惠年齡由65歲放寬至60歲或以上，惟具體時間表需待政府完成檢討計劃後再公布，估計將涉及17億元額外開支。 有今年61歲的長者對可獲優惠感開心，預計每月車費可由逾千元減至百多元，又指以後會增加出外遊玩，可與老伴「四圍去拍拖，開心過派錢！」

蘇先生（右）及太太現時未滿65歲，原本未享有「兩元乘車優惠」。（張浩維攝）

行政長官林鄭月娥今日(14日)宣布放寬「兩元乘車優惠」至60歲或以上長者，惟實際時間表及其他改善措施，需待勞工及福利局及運輸署今年上半年內，完成檢討計劃後再公布，措施估計將涉及17億元額外開支。林鄭月娥表示，「兩元乘車優惠」現時每日的受惠人次達126萬，2019至20年預計開支為14.5億。

另外，政府亦指，將研究向所有「2元乘車優惠」合資格人士發出個人化八達通卡，兼備社會福利署長者卡功能，實行一卡多用途。

政府今日宣布，將「兩元乘車優惠」的受惠年齡由65歲放寬至60歲以上。（張浩維攝）

居住於慈雲山、今年61歲的蘇太早前退休，改為做兼職工作，她指每月要來往將軍澳、馬鞍山等地，車費高達逾千元，經濟負擔很大，因此除工作外，平日甚少外出，她舉例稱「家姐住屯門，一來一回車費都40幾蚊，所以一個月探得一次」。

蘇太：恨咗好耐 好好嘅新年禮物

蘇太得知乘車優惠放寬後笑得合不攏嘴，並坦白「恨咗好耐」。她估計獲優惠後，一個月車費可減低至100多元，直言是「好好嘅新年禮物，開心過派錢！」她表示，獲優惠後可與丈夫四處遊玩「拍多啲拖」，計劃到元朗及西貢等地玩樂。

蘇太丈夫蘇先生因是九巴前職員，可免費乘搭巴士，他現時64歲，亦即將可獲優惠。蘇先生認為放寬優惠可讓大批「老友記」得益，他以後亦可「多個選擇，趕時間可以搭地鐵」，希望相關計劃可盡快實施。

政府自2012年6月起，分階段實施俗稱「兩元乘車優惠」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，現時優惠受惠對象為65歲以上長者、65歲以下殘疾綜援受助人，以及65歲以下的傷殘津貼受惠人，他們可以每程2元的優惠票價，使用指定公共交通工具及服務。