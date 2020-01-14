政府推失業現金津貼　最快10月實施 　職工盟：遠水救不到近火

特首林鄭月娥今日（14日）聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布10項民生紓困措施，估計過百萬人受惠。受反修例示威衝突影響，本港經濟出現負增長，預科農曆新年過後將出現倒閉潮，政府的新措施當中，包括為失業及就業不足人士提供有時限的現金津貼，但最快10月才可發放。政府亦將為每月收入少於7,100元的人，代供強積金的5%僱員供款。 職工盟總幹事蒙兆達批評現金津貼是「遠水救唔到近火」，因應失業率上升，政府應在下月至3月發放津貼。他又指，強積金無需僱員供款的入息下限嚴重滯後，對低收入僱員退休無保障，建議政府將入息下限調整至每月就業收入中位數的一半，並為收入低於入息下限的僱員代供強基金。

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特首林鄭月娥今日(14日)宣布，邀請關愛基金為失業人士制定全新的現金津貼計劃。（羅君豪攝）

可申請最多三個月現金津貼

特首林鄭月娥今日(14日)宣布，邀請關愛基金為失業人士制定全新的現金津貼計劃，向由今年4月1至2021年3月31日期間，失業1個月或以上，而在今年4月之前曾領職津、學生資助計劃人士，可申請最多三個月有時限現金津貼，料最快可於今年10月發放。

另外，政府亦邀請關愛基金為就業不足人士提供有時限現金津貼，由今年4月1至2021年3月31日，曾經領取職津人士只需要符合較少的每月總工時，仍可申請相關月份的的現金津貼，最多三個月，同樣預計最快可於今年10月起實施。

林鄭月娥形容，今次的措施可以說是施政報告的「下集」。（羅君豪攝）

職工盟促3月起發放津貼

職工盟總幹事蒙兆達指，政府10月才可發放現金津貼是「遠水救唔到近火」，因應失業率上升，應在下月至3月發放津貼，他又批評關愛基金工作欠缺彈性。

關愛基金專責小組成員、社區組織協會幹事施麗珊對政府推出多項政策表示歡迎，但批評10月才發放津貼「好慢」。她指，部分失業人士「過年都好慘」，期望過年後能發放津貼。她早前亦向關愛基金專責小組主席羅致光提出在非常時期應簡化程序推出紓困措施，惟羅致光回應其意見時指將再作考慮。

另外，特首林鄭月娥亦宣布，政府將為每月收入少於7,100元的人，代供強積金的5%僱員供款。料目前有20萬名月入少於7,100元的人受惠，政府將增6億元開支。

蒙兆達指，強積金無須僱員供款的入息下限(現時為每月7,100元)由多年前訂立，故嚴重滯後，對低收入僱員退休生活無保障。他建議政府將入息下限調整至每月就業收入中位數的一半(現時為9,350元)，並為收入低於入息下限的僱員代供強基金。