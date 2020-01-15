長生津改革涉龐大額外支出　羅致光：領取比例會逐步下降

政府昨（14日）推出一系列紓措施，當中50億投放於長生津改革。勞工及福利局局長羅致光今（15日）早接受香港電台《千禧年代》訪問，料未來領取長生津將佔長者近一半，數年間為政府帶來一定的財政壓力，但強調計劃設入息資產上限，加上未來強積金會發揮效應，預計長遠領取長者生活津貼的比例會逐步下降。

羅致光表示，強積金會發揮效應，預計長遠領取長者生活津貼的比例會逐步下降。（資料圖片）

政府昨宣佈合併兩項長者生活津貼，只要資產不逾50萬，全部可獲「高額」津貼3,585元，政府料支出增50億元。羅致光今日在電台節目上解釋，政府自2013年推行長生津，2017年新增高額長生津，強調如何介定資產上限一直是難題。他指，考慮到現時公共年金成熟、多項因素後，決定將兩種津貼合併，並將資產限額為50萬。他指，現時領取長生津的人佔長者42.1%，料未來升至49%。



他解釋，基人口老化問題，未來十年至二十年的長者開支會不斷增加，平均每年上升4至5％，料二十年後才會回落至2.5%。他補充，改革長生津在數年間，會為政府帶來一定的財政壓力，但強調計劃非「人人派錢」，又有入息資產上限，相信未來強積金會發揮效應，預計長遠領取長者生活津貼的比例會逐步下降。