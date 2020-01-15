【紓困措施】社聯蔡海偉歡迎新措施　相信政府冀解決深層次矛盾

政府昨（14日）宣佈斥資100億元推出10項紓困措施，料逾百萬人受惠，包括合併兩項長者生活津貼、放寬兩元乘車優惠津貼至60歲或以上等。社聯行政總裁蔡海偉今（15日）出香港電台節目《千禧年代》時表示歡迎政府推出新措施，認為措施針對貧窮等有廣泛共識議題，期望解決社會深層次矛盾。

蔡海偉表示，新措施當中有不少是勞工、社福界爭取多時的措施，自己看到消息時亦感到「嚇咗一跳」，直言「以往政府取態麻麻哋嘅都做咗」，包括增加長者生活津貼的限額、津貼、租務管制等。

對於政府多番強調與政治事件無關，他認為政府不會以為推出多項措施便可提升民望，相信政府挑選部分社會有廣泛共識議題，期望解決社會深層次的問題。

社聯行政總裁蔡海偉認為政府除推出短期的援助金外，亦需研究長期方案，如失業保險制度。（資料圖片）

面對經濟下滑，失業率持續上升，他認為政府除推出短期的援助金外，亦需研究長期方案，如失業保險制度。



政府去年邀請關愛基金撥款4.5億元，資助基層家庭更換數碼電視機，商務及經濟發展局邱騰華昨﹙14日﹚聯同蔡海偉公布詳情，提及料8萬住戶受惠。有外界質疑撥款龐大，他解釋當初因估算有16萬戶合資格人士，遂制定出4億多預算，強調現時應只佔預算一半。