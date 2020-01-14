關愛基金資助8萬戶基層家庭換數碼電視機　最快農曆新年後開始

政府去年公布將於今年11月30日終止模擬電視廣播服務，並於12月1日開始全面數碼電視廣播，屆時模擬電視住戶如不轉用數碼電視機或安裝機頂盒，無法再接收免費電視廣播。 港府去年邀請關愛基金撥款4.5億元，資助基層家庭更換數碼電視機，以便終止模擬廣播後，用戶可繼續收看本地免費電視節目。商務及經濟發展局邱騰華今日﹙14日﹚表示，現時全港約有10萬用戶仍使用模擬電視，當中8萬戶因經濟問題而未更換數碼電視。社聯行政總裁蔡海偉表示，市民可於今日下午2時起申請，預料最快可於農曆新年後開始為合資格人士安裝電視。

愛基金撥款4.5億元，資助8萬戶的基層家庭更換數碼電視機。（黃偉倫攝）

政府去年宣布，將於2020年11月30日23 時 59 分終止模擬電視廣播服務，並於2020年12月1日凌晨0時0分開始全面數碼電視廣播。

政府去年表示18萬個模擬電視住戶。邱騰華今日表示，根據最新的調查，現時全港92%住戶已轉用數碼電視，有4%仍使用模擬電視，即估計約有10萬戶，而當中8萬戶因經濟問題而未更換數碼電視。

模擬電視廣播服務將於2020年11月30日23時59分終止。（資料圖片 / 林振東攝）

換24或32吋電視 8星期內可安裝

邱騰華表示，計劃將為申請者提供數碼機頂盒，或24、32吋的電碼電視機，之後計劃的承辦商香港電訊職員，會為申請者安裝電視、調校頻道等。邱續指，計劃亦包括電視保養、舊電視回收等，並會跟從四電一腦的環保方法回收電視。

蔡海偉表示，100個社會服務單位將於今日下午2時投入運作，協助合資格人士申請，各區民政諮詢中心亦可索取申請表格。他表示，第一批申請者，預料最快可於農曆新年後安裝電視，而一般遞交表格後，8周內便可安裝。他續指，距離模擬電視廣播結束尚有逾10個月，相信只要於暑假前申請，便可趕及。另外，為免有住戶因忘記申請，而無法收看電視，他指計劃將維持至明年7月15日。

申請資格方面，蔡海偉指，合資格家庭的收入上限為住戶入息中位數的75%。此外，受惠於綜援、在職家庭津貼、經入息審查的學生資助計劃、公立醫院及診所醫療費用減免，及領有長者生活津貼的全長者戶，亦合資格申請。他續稱，申請時只需提供身份證副本，社聯之後再抽查。