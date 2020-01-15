【消委會】千多元智能手錶媲美逾5000元品牌　步數計偏差可達六成

消委會測試11款價格介乎598元至5,699元的智能手錶及運動手錶，測試結果在今日（15日）出版的新一期《選擇》月刊公布。消委會評出七款達四星級（滿分為五星）的智能手錶，包括售價高達5,699元的Garmin fēnix 5S Plus，而售價僅1,388元的Huawei Watch GT（46mm）及售價1,298元的Fitbit Versa Lite Edition亦同樣獲得四星。 消委會亦發現，智能手錶或運動手錶估算到的運動數據和實際有顯著差別，包括Polar Vantage M估算日常生活步數的誤差可達59%，Fitbit Versa Lite Edition估算步行熱量消耗的偏差亦達55%。

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是次測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，消委會今日（15日）發布其中11款香港有售的樣本結果，包括9款售價由1,298元至5,699元的智能手錶，以及2款手錶分別為598元及898元的運動手錶。測試項目包括運動數據、智能功能、使用方便程度、應用程式、電池表現及功能多元性。

Polar Vantage M、Polar Vantage V、Huawei Watch GT評分理想

消委會根據測試結果，在「選擇指南」中選出評分為獲四星（五星為最高）的三個智能手錶，包括售價4,580元的Polar Vantage V，其估算跑步及步行步數、GPS測距都準確，整體使用方便；而售價1,388元的Huawei Watch GT（46mm）亦有「入圍」，消委會指其估算步行步數準確，電池充滿後可用16.3天。「選擇指南」中亦選出Polar Vantage M（售價約2,580元），消委會指其估算跑步步數、步行距離、量度心率、GPS測距均準確。

而Fitbit Versa Lite Edition（1,298元）、Samsung Galaxy Watch Active（SM-R500）（1,898元）、Garmin fēnix 5S Plus（5,699元起）、Fossil FTW4021（2,400元）亦同樣獲得四星。

售價2,580元的Polar Vantage M總評分獲得四星，惟在估算日常生活步數中偏差達59%。（Polar 官網圖片）

Polar Vantage M高估步數59%

消委會發現，在測試日常生活步數方面，大部分樣本高估步數。只有5款（Samsung Galaxy Watch Active（SM-R 500）、Garmin fēnix 5S Plus、Fossil FTW4021、Mobvoi TicWatch C2、Michael Kors Access Runway）的準確度較佳，偏差不超過5%，其餘樣本為偏差11%至59%，當中Polar Vantage M的偏差率最高，高估步數59%。 而Garmin fēnix 5S Plus、Fossil FTW4021、Mobvoi TicWatch C2及Michael Kors Access Runway估算跑步、步行及日常生活下的步數偏差都不超過9%，準確度理想，獲5點的高評分。

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多款樣本估算卡路里消耗不理想

測試將手錶的估算運動數據與專業量測器材的數據作比對，發現運動手錶在估算運動時消耗卡路里的表現不理想。其中4款樣本（Fitbit Versa Lite Edition、Samsung Galaxy Watch Active（SM-R500）、Fitbit Inspire HR、Withings Move）在估算步行、跑步、踏單車及日常生活所消耗的卡路里數據，偏差均高於10%。

Fossil FTW4021估計步行熱量消耗最佳

在11款樣本中，估算步行熱量消耗的偏差由1%至55%，表現最佳的是 Fossil FTW4021（高估1%），表現最差的是Fitbit Versa Lite Edition（高估55%）。而估算跑步熱量消耗偏差由1%至26%，表現最佳的是Michael Kors Access Runway（低估1%），較差的是「Samsung」Galaxy Watch Active（SM-R500）（低估26%）。

Polar Vantage M量度心率獲高評分

此外，在測試中10款可量度心率的樣本中，僅有3款（Polar Vantage M、Polar Vantage V、Michael Kors Access Runway）在全部量度心率項目中偏差不超過10%。而Polar Vantage M於不同運動情況下量度心率的偏差都不超過5%，重複量度的偏差亦只有2%，獲5點的高評分。 Fitbit Inspire HR量度靜態及低強度運動的心率分別偏高20%及15%，加上進行不同運動情況下重複量度心率的偏差達9%，數據穩定性不足，只得2點的低評分。